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Диетолог рассказала об опасности попкорна
Источник материала: ОНТ
Нутрициолог, диетолог Ирина Писарева рассказала об опасности попкорна. Слова эксперта
Писарева обратила внимание, что попкорн может способствовать ожирению, развитию болезней сердца. Диетолог отметила: обычно этот продукт употребляют в больших количествах, так набирается калорийность.
Нутрициолог советует заменять попкорн сушеными грушами, яблоками, свежими фруктами, а также снеками из овощей.
Фото: Pixabay
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Нутрициолог, диетолог Ирина Писарева рассказала об опасности попкорна. Слова эксперта приводит ресурс URA.RU. Писарева обратила внимание, что попкорн может...
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