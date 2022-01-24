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Диетолог рассказала об опасности попкорна

24.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог рассказала об опасности попкорна

Нутрициолог, диетолог Ирина Писарева рассказала об опасности попкорна. Слова эксперта приводит ресурс URA.RU.

Писарева обратила внимание, что попкорн может способствовать ожирению, развитию болезней сердца. Диетолог отметила: обычно этот продукт употребляют в больших количествах, так набирается калорийность.

Нутрициолог советует заменять попкорн сушеными грушами, яблоками, свежими фруктами, а также снеками из овощей.

Фото: Pixabay

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Нутрициолог, диетолог Ирина Писарева рассказала об опасности попкорна. Слова эксперта приводит ресурс URA.RU. Писарева обратила внимание, что попкорн может...
 
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