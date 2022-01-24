Диетолог рассказала об опасности попкорна

Источник материала: ОНТ

Нутрициолог, диетолог Ирина Писарева рассказала об опасности попкорна. Слова эксперта приводит ресурс URA.RU.

Писарева обратила внимание, что попкорн может способствовать ожирению, развитию болезней сердца. Диетолог отметила: обычно этот продукт употребляют в больших количествах, так набирается калорийность.

Нутрициолог советует заменять попкорн сушеными грушами, яблоками, свежими фруктами, а также снеками из овощей.

Фото: Pixabay

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