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Что готовы предложить белорусские производители вместо запрещенных к ввозу в Беларусь европейских товаров?
Источник материала: ОНТ
В ответ на санкционное угощение Запада Минск приготовил ответ: продовольственное эмбарго – это комплексное блюдо из 20 позиций, которые теперь табу в нашей стране. Как говорится, вы – нам, мы – вам. И ничего личного! И проглотить им это придется, не досчитавшись миллионов долларов за нераспроданные бельгийские груши или голландскую говядину. А что же белорусы? Голодными точно не останемся – своего хватит и себе, и еще соседей накормим.
Еще недавно сырная тарелка для гурманов у нас изобиловала сплошь импортными этикетками. Сейчас покупаем и производим белорусское. Так, знаменитый пармезан не хуже итальянцев варят в Верхнедвинске, Поставах, Кобрине и не только. Для любителей благородной голубой плесени – рокфорти и тамплиер – сделано в Нарочи. Изобилие мягких сортов: моцарелла, рикотта, маскарпоне – в лучшем виде предложат к столу в Турове – сегодня это настоящая сырная столица Беларуси. Секрет ароматного английского чеддера разгадали в Поставах. Немецкий тильзитер поставили на поток в Кобрине. На французский камамбер мы тоже замахнулись – это ожидаемая премьера. В будущем году белорусских гурманов обещают порадовать вилейские сыровары.
Удивлять вкусными блюдами для Артёма Ракецкого дело жизни. На этот раз у шефа с 15-летним стажем одно из коронных. Тартар из оленины с кремом из таледжио и маринованной черемшой. И ещё несколько ингредиентов, о которых шеф говорит уже во время готовки. Блюдо авторское и исключительно из белорусских продуктов, даже итальянский сыр, но об этом чуть позже.
Белорусские гурманы никогда не были обделены «заморскими» деликатесами. На прилавках магазинов всегда рядом с товарами белорусского производства – Италия, Германия, Польша, Швейцария. И это только о сырах. То же самое в мясном отделе. География вкусов разнообразная, выбор – дело сугубо личное.
Такое разнообразие производителей на прилавках – остатки дружественной политики. С 1 января наша страна не закупает порядка 20 групп товаров из стран Запада, это и мясная, и молочная продукция, овощи и фрукты. Выбирали позиции точечно и не в ущерб белорусскому потребителю. Теперь задача номер один не просто заполнить недостающие ниши, а заместить импортный товар местным аналогом.
Этот участок единственный в стране, где уже 10 лет производят элитный сыр с плесенью. Внешне он ничем не отличается от своего французского или немецкого аналога. Гурман найдёт отличие лишь во вкусе: белорусский сыр менее солёный.
Нарочанский производственный участок Молодечненского молочного комбината такой курс для себя выбрал ещё в 2012 году. Здесь на небольших площадях и с минимальным участием ручного труда варят рокфорти, тамплиер, бергер, блю де ля мер.
В месяц здесь выпускают порядка 55 тонн продукта. Этого пока достаточно, чтобы покрыть и внутренний спрос, и отгрузить за границу. Среди главных потребителей – Российская Федерация. Белорусский сыр с благородной плесенью отмечен наградами и зарубежных экспертов.
Таледжио, пармезан, моцарелла – вслед за нарочанским участком ряд предприятий страны осваивают новые продукты. И перспектива остаться без французского бри никого не пугает. А наоборот даже мотивирует. В 2023 году Вилейка готова удивить камамбером.
Ведь любят белорусский продукт не только в Беларуси. В прошлом году экспорт товаров вырос на 12% в страны СНГ, на 41% – в Китай, примерно на столько же в дальнее зарубежье. А вот импортная полка для мясомолочной продукции, по оценкам экспертов, составляет менее 1%. Потому заместить её не составит труда, но это не значит, что иностранных товаров не будет вовсе. Возможно, лишь география сузится. Но многие ли заметят?
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Что готовы предложить белорусские производители вместо запрещенных к ввозу в Беларусь европейских товаров?
В ответ на санкционное угощение Запада Минск приготовил ответ: продовольственное эмбарго – это комплексное блюдо из 20 позиций, которые теперь табу в нашей стране....
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