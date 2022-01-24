Что готовы предложить белорусские производители вместо запрещенных к ввозу в Беларусь европейских товаров?

Источник материала: ОНТ

В ответ на санкционное угощение Запада Минск приготовил ответ: продовольственное эмбарго – это комплексное блюдо из 20 позиций, которые теперь табу в нашей стране. Как говорится, вы – нам, мы – вам. И ничего личного! И проглотить им это придется, не досчитавшись миллионов долларов за нераспроданные бельгийские груши или голландскую говядину. А что же белорусы? Голодными точно не останемся – своего хватит и себе, и еще соседей накормим.





Еще недавно сырная тарелка для гурманов у нас изобиловала сплошь импортными этикетками. Сейчас покупаем и производим белорусское. Так, знаменитый пармезан не хуже итальянцев варят в Верхнедвинске, Поставах, Кобрине и не только. Для любителей благородной голубой плесени – рокфорти и тамплиер – сделано в Нарочи. Изобилие мягких сортов: моцарелла, рикотта, маскарпоне – в лучшем виде предложат к столу в Турове – сегодня это настоящая сырная столица Беларуси. Секрет ароматного английского чеддера разгадали в Поставах. Немецкий тильзитер поставили на поток в Кобрине. На французский камамбер мы тоже замахнулись – это ожидаемая премьера. В будущем году белорусских гурманов обещают порадовать вилейские сыровары.

Удивлять вкусными блюдами для Артёма Ракецкого дело жизни. На этот раз у шефа с 15-летним стажем одно из коронных. Тартар из оленины с кремом из таледжио и маринованной черемшой. И ещё несколько ингредиентов, о которых шеф говорит уже во время готовки. Блюдо авторское и исключительно из белорусских продуктов, даже итальянский сыр, но об этом чуть позже.

Артём Ракецкий, шеф-повар: «Сыр таледжио – это сыр итальянского происхождения. Сыр очень ароматный, он имеет сливочную текстуру, интересным и ярким ароматом обладает».

Белорусские гурманы никогда не были обделены «заморскими» деликатесами. На прилавках магазинов всегда рядом с товарами белорусского производства – Италия, Германия, Польша, Швейцария. И это только о сырах. То же самое в мясном отделе. География вкусов разнообразная, выбор – дело сугубо личное.

Такое разнообразие производителей на прилавках – остатки дружественной политики. С 1 января наша страна не закупает порядка 20 групп товаров из стран Запада, это и мясная, и молочная продукция, овощи и фрукты. Выбирали позиции точечно и не в ущерб белорусскому потребителю. Теперь задача номер один не просто заполнить недостающие ниши, а заместить импортный товар местным аналогом.

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Процент наших сыров в торговой сети почти 95%. И выше по разным видам товаров. У нас не то что достаточно сырья, у нас в 10 раз, а то и сотни его больше. На сегодняшний день у нас более 400 наименований видов сыра (твёрдых). Практически мы в год производим порядка 250 тыс. тонн таких сыров. А за прошлый год мы завезли по импорту 1,4 тыс. тонн».

Этот участок единственный в стране, где уже 10 лет производят элитный сыр с плесенью. Внешне он ничем не отличается от своего французского или немецкого аналога. Гурман найдёт отличие лишь во вкусе: белорусский сыр менее солёный.

Нарочанский производственный участок Молодечненского молочного комбината такой курс для себя выбрал ещё в 2012 году. Здесь на небольших площадях и с минимальным участием ручного труда варят рокфорти, тамплиер, бергер, блю де ля мер.

Ирина Янковская, заместитель начальника Нарочанского производственного участка Молодечненского молочного комбината: «Вкусный сыр начинается с фермы, как идёт дойка молока, как всё там соблюдается, получается качественное сырьё, для нас только экстра. У нас два вида сыра, которые созревают 30 и 45 суток».

Валерия Волк, мастер-сыродел Нарочанского производственного участка Молодечненского молочного комбината: «Этому сыру примерно 25 суток, он начинает обрастать плесенью, но он ещё не готов. Идеальный сыр в разрезе должен быть с ярко-выраженной плесенью, слегка желтоватый».

В месяц здесь выпускают порядка 55 тонн продукта. Этого пока достаточно, чтобы покрыть и внутренний спрос, и отгрузить за границу. Среди главных потребителей – Российская Федерация. Белорусский сыр с благородной плесенью отмечен наградами и зарубежных экспертов.

Таледжио, пармезан, моцарелла – вслед за нарочанским участком ряд предприятий страны осваивают новые продукты. И перспектива остаться без французского бри никого не пугает. А наоборот даже мотивирует. В 2023 году Вилейка готова удивить камамбером.

Наталья Шаблинская, исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Беларуси: «Всегда производители предъявляли претензии, как стать на полку, теперь есть уникальная возможность. Пожалуйста, становитесь, занимайте свободную нишу».

Наталья Мельникова, начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «Наши производители начинают больше поставлять на внутренний рынок. Импортеры переориентировались на другие страны, так что товары есть на полках. Надо стремиться, чтобы белорусская продукция практически заместила импортный товар».

Ведь любят белорусский продукт не только в Беларуси. В прошлом году экспорт товаров вырос на 12% в страны СНГ, на 41% – в Китай, примерно на столько же в дальнее зарубежье. А вот импортная полка для мясомолочной продукции, по оценкам экспертов, составляет менее 1%. Потому заместить её не составит труда, но это не значит, что иностранных товаров не будет вовсе. Возможно, лишь география сузится. Но многие ли заметят?

- Вкусно. Это итальянский сыр, верно? Артём Ракецкий, шеф-повар: «По происхождению – да. Но в данном случае это таледжио, который приготовлен из белорусского сырья. Это моя главная задача, развивать маленькие фермерские хозяйства, помогать в их труде и получать качественные продукты. Свежесть, качество и максимально классный вкус белорусских продуктов. - Ну а гурманы ждут зарубежных ингредиентов или не могут распознать? Артём Ракецкий, шеф-повар: «Историй много. Был интересный гость, он долго спорил, что таледжио из Италии. Спор закончился тем, что мы поехали к этому сыровару из Бреста, и он был в шоке». - У нас есть всё, чтобы приготовить и пармезан, и другие элитные сыры с плесенью, и прочее производить на родной земле? Артём Ракецкий, шеф-повар: «У нас потрясающее молоко, потрясающий климат, животные, и помимо сыров куча классных продуктов, например – оленина в вашей тарелке. Экологически чистое, здоровое, свежее мясо. Надо смотреть в свою сторону, и запрет – это правильный шаг. Он дает возможность покупать качественный, интересный и хороший продукт, который по качеству не уступит никому в мире».

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