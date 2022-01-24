Социальную скидку можно получить теперь в магазинах «Евроопт». Разобрались, как это работает

Источник материала: ОНТ

Гибкость – признак здоровья для любого бизнеса и здоровых отношений с государством, тем более, если государство это социально ориентированное. Полтора десятка белорусских торговых сетей объявили о скидках для тех, кто нуждается. МАРТ договорился. Инициативу поддержал и крупнейший ритейлер страны – «Евроопт». С минувшего понедельника в магазинах сети социально значимые товары для уязвимых категорий населения стоят дешевле . Как это работает?





Наталья Крестьянович – многодетная мама. У женщины четверо мальчиков. Семья большая, поэтому в магазин приходится ходить несколько раз в неделю. Ассортимент, формат и цены. Именно за эти выгодные показатели Наталья и выбирает «Евроопт».

Наталья Крестьянович, многодетная мать: «Здесь большой выбор – и продукты питания, и игрушки, и гигиенические принадлежности. Когда узнала, что в сети "Евроопт" появилась новая скидка по соглашению с государством в размере 10%, очень хорошо. Теперь мы сможем покупать продукты первой необходимости с дополнительной скидкой».

Подобное соглашение между государством и бизнесом в нашей стране реализуется впервые. Так, в торговой сети «Евроопт» по сниженным ценам могут сделать покупки многодетные семьи, пенсионеры и те, у кого доход ниже прожиточного минимума. К слову, соглашение – это своевременная реакция на ситуацию в мире: цены на продовольствие продолжают расти. Как итог, была разработана схема поддержки социально уязвимых категорий граждан.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «Мы начинали обсуждение проекта с четырех крупнейших торговых организаций страны и постепенно дошли до 16-ти. В целом же этот проект открыт, любая торговая организация может к нему подключиться, и мы надеемся, что список участников соглашения будет увеличиваться».

Хлебобулочные изделия, мясомолочная продукция, овощи и фрукты. В соглашении был определен перечень социально значимых товаров, на которые распространяется скидка 10%. Это 29 категорий, широкий ассортимент из которых представлен в торговой сети «Евроопт». Полный перечень продукции опубликован на официальном сайте. К слову, преференции для отдельных категорий населения в торговой сети «Евроопт» существовали всегда. Так, фиксированные скидки по картам лояльности «Е-плюс» предоставляются пенсионерам, ветеранам и многодетным семьям. Новый же проект позволит сэкономить ещё больше.

Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт»: «Инфляция, которую в стране ощутили в минувшем году, обусловлена во многом внешними факторами – тем, что цены на продовольствие на мировых рынках растут. В этих условиях правительство приняло беспрецедентные меры, чтобы сдержать инфляционные процессы, – ряд постановлений о ценовом регулировании в интересах населения. Под это регулирование попали как производители, так и торговля, и нам, безусловно, сегодня достаточно непросто. Но мы с пониманием относимся к проблеме, ведь все в итоге сфокусировано на интересах населения».

Социальная скидка распространяется на социально значимые товары, которые в товарообороте разных сетей занимают от 20 до 30% – по сути, на третью часть всего ассортимента. Это соглашение действует в условиях существующего ценового регулирования. Если же оно будет отменено, социальная скидка в той же сети «Евроопт» составит 15%.

Механизм получения скидки довольно прост. Покупатель на кассе должен предъявить карту «Е-плюс. Социальная». Это карта лояльности нового статуса. Для её получения необходимо показать соответствующие документы. Затем заполнить заявление и в течение трех рабочих дней стать обладателем карты «Е-плюс. Социальная». Тем, у кого уже имеется действующая карта «Е-плюс», необходимо всего лишь изменить ее статус. Сделать это можно в любом магазине торговой сети «Евроопт».

Владимир Сыроежкин, пенсионер: «В этот магазин я приезжаю, по крайней мере, раз в неделю, когда объявляется "черная пятница". Привлекает, что здесь очень хороший выбор, все товары доступны, можно их рассмотреть, и цены приемлемые, поэтому и влечет сюда. А теперь, благодаря соглашению, скидка получится еще больше. Карман мой пополнится. В основном я покупаю товары, которые необходимы. Благодарим "Евроопт" за такую акцию».

Кстати, уже в первый день действия соглашения многие покупатели сети «Евроопт» воспользовались возможностью перейти на новую систему с социальной скидкой.

«Очень приятно, что скидка теперь будет не 5%, а 10% на необходимые продукты. Потому что такие продукты, как мясо, овощи, фрукты, молочные, необходимы каждый день на столе, особенно для детей».

«Хороший магазин. Вот какую-то новую установку сделали, очень нам помогает. Молодцы, конечно, что скидки нам, пенсионерам, делаете».

«Постоянно хожу в этот магазин. Мне нравится здесь обслуживание, если даже я где-то бываю, то хожу только в "Евроопт"».

Как говорится: копейка рубль бережёт. По примерным расчётам экспертов, воспользоваться скидкой на социально значимые товары сможет практически третья часть населения нашей страны. «Евроопт» же один из крупнейших операторов розницы, который готов идти навстречу разным инициативам и открыт для сотрудничества. Ведь главное – это интересы покупателя. Ярким примером успешной работы «Евроопт» стал сельский проект. Так, с приходом в маленькие населённые пункты, товарооборот увеличился в несколько раз. К тому же добавились современный торговый сервис и полный ассортимент всех необходимых товаров.

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