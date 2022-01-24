Прогноз по валютам: для доллара пришло время дорожать

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– Основной тенденцией прошедшей недели на внешних рынках был рост американского доллара. Вспомним, что на позапрошлой неделе отмечен рекордный рост инфляции в США – до 7% в годовом выражении. Это максимум за последние 40 лет. И на этом фоне доллар достаточно сильно упал.

Однако уже на прошлой неделе со стороны руководства ФРС США неоднократно раздавались заявления о том, что для борьбы с инфляцией монетарную политику надо сильнее ужесточать. И если буквально до недавнего времени рынок ожидал, что в текущем году ФРС США будет поднимать ставки три раза, то сейчас уже речь идет о том, что увеличений ставки может быть и четыре, и даже пять. Вот на этих заявлениях доллар стал расти. В частности, пара евро/доллар за неделю снизилась с 1,1470 до 1,1330, или на 1,2%.

Дополнительно можно отметить снижение российского рубля – в большей степени к доллару, в меньшей степени – к евро, из-за того, что геополитическая ситуация на границе Украины и России остается напряженной. За неделю доллар в России подорожал с 75,6 до 76,7 российского рубля, или на 1,3%. Евро подорожал скромнее – с 86,7 до 86,9 российского рубля , или на 0,2%.

В результате к белорусскому рублю за неделю доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели. Доллар вырос на 0,29%, евро снизился на 0,88%, российский рубль подешевел на 1,03%.

Снижение евро и российского рубля утянули стоимость валютной корзины вниз, она опустилась на 0,61%. И это вторая неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине. Стоит отметить, что по итогам этой недели стоимость валютной корзины впервые оказалась ниже, чем она была на начало года. То есть, по сравнению с началом года белорусский рубль хоть и незначительно, но укрепился.

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба





На начавшейся неделе рост доллара на мировых рынках, в том числе к российскому рублю, может продолжиться.

В этом случае к белорусскому рублю доллар может незначительно подорожать – до 2,58,

евро может снизиться до 2,89 белорусского рубля,

а российский рубль может подешеветь – до 3,32 белорусского рубля за 100 российских.

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