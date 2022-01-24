«Ну кто еще пригласит в кулинарное шоу раввина?» Как известный юрист все бросил и решил зарабатывать на готовке

Источник материала: ProBusiness



Владимир Несмашный с гостем в студии. Фото из архива героя

Юрист Владимир Несмашный как-то удивил своих клиентов, объявив, что после 24 лет профессиональной деятельности уходит из юриспруденции в кулинарию. Имея за плечами десятки учеников, сотни успешно проведенных консультаций, клуб реферального бизнеса, теперь он ведет стримы из собственной кулинарной студии, готовит в прямом эфире по бабушкиным болгарским рецептам и раскапывает историю происхождения знакомых всем блюд. Как юристу не опустить руки, если на старте подводят подчиненные, легко ли уйти в неизвестную сферу деятельности и вправду ли возможно монетизировать мечту — читайте на «Про бизнес».

«Меня бросили коллеги-юристы»

Готовя казан-кебаб и описывая процесс подготовки так, что от одних только слов текут слюнки, Владимир Несмашный признается: юристом хотел стать с детства. А куда еще стремиться мальчику из семьи, где мама работала юристом в местном управлении торговли, а отец — в прокуратуре?

— Хотя у моих родителей как раз были разные планы — вплоть до того, чтобы отправить меня в Питер в училище торгового плавания. В советские времена это было одно из мест, которое давало возможность в будущем работать на международных торговых кораблях, где платили валютой. Из-за границы я бы привозил всякие ништяки, которые в советской жизни очень сильно ценились, потому что у нас в Союзе не было ни бокса, ни джаза, ни секса, — смеется Владимир.



Владимир Несмашный. Фото из архива героя

В итоге вышло так, как желал сам парень: в 1994-м году он поступил на юрфак в столичный тогда еще институт МИТСО. О студенческих годах Несмашный до сих пор вспоминает с удовольствием и может часами рассказывать о своих преподавателях, которые давали студентам теорию сквозь призму практики.

Например, уголовный процесс вел человек, 30 лет отработавший простым оперативником. У него в теле было три дыры от пуль, уголовный процесс он знал изнутри.

Сам Владимир тоже времени даром не терял. Благодаря родительскому совету, еще студентом пришел в частную компанию «Правовой альянс». Постепенно складывалось понимание, для чего стоит работать, какие перспективы это сулит. Появились первые клиенты и мелкие заказы. А спустя полгода ему предложили пост повыше.

На выпускные экзамены Несмашный пришел, уже будучи заместителем директора юридической компании.

— Тут я провел четыре года, правда, закончилась история некрасиво: меня бросили юристы. Их увлекли коммерческими идеями, пообещав заработок в 200% сходу. Оставили меня одного, хотя до этого де-факто на все нужды компании зарабатывал только я.

Тут же выяснилось, что бывшие коллеги кормили меня завтраками, обещая, что «клиент вот-вот заплатит», а сами месяцами брали выручку с клиентуры наличкой. Ужасная история. Но даже после нее я не потерял веру в людей.

Я и детей своих воспитываю так, чтобы они доверяли людям и изначально всех считали хорошими.

Компания развалилась, и Владимир ушел в другую компанию работать простым юристом. Заработная плата в начале составляла $ 250, а потом $ 300. Но все эти годы он не забрасывал практику: писал статьи, публиковал комментарии, периодически консультировал клиентов. Спустя четыре года вернулся в частную практику.

— Зарегистрировал домен — и, не имея ни программистов, ни помощников, сам создал юридический сайт. Он развивался без SEO, рекламы и вложений. Однажды я поставил туда модуль для отслеживания активности поисковых ботов — мой сайт индексировался круглосуточно и вылезал во всех поисковых системах по любому вопросу, близкому к праву.

За годы расцвета сайта на форуме было накоплено более 33 тысяч вопросов с подробными ответами. Львиная доля ответов — от меня.

Туда же выкладывал все свои статьи, выходящие в газетах. Кто-то из этого потом брал материалы для научных работ. На моем сайте выросли все современные монстры юридического рынка. Половину ребят помню по никам, зачастую даже не зная, как их зовут и где они работают.



Фото из архива героя

Позже Владимир Несмашный открыл свою компанию, взяв в банке кредит в 100 базовых величин.

— Еще добавил обычный потребительский кредит, который на тот момент можно было взять наличными из кассы. Отдал их в течении 2 лет. На те деньги открыл компанию, сформировал уставный фонд, закупил первичное оборудование. Даже хватило еще на три месяца аренды.

Лучшей рекламой являются качество твоих мозгов и люди, которые этим качеством довольны, — и поэтому приводят тебе новую клиентуру. Это работает до сих пор.

Фирма уверенно развивалась, и тут перед Владимиром стал выбор: уходить в развитие юридического бизнеса, но потерять при этом практические навыки, либо заниматься самостоятельной работой. Юрист выбрал второй путь, поэтому с 2009-го года он действовал один: занимался консультированием по вопросам коммерческой деятельности управления.



Фото из архива героя

— Я достиг, наверное, всех скиллов и юридических высот, которые в принципе в этой стране можно достичь, — считает Владимир. — Будучи юристом по образованию, в работе далеко выхожу за пределы консультации юриста как такового. Моя задача с учетом всех факторов, которые вообще только могут существовать, построить для клиента маршрут из точки А в точку Б.

Я не просто говорю, что делать, а объясняю, почему, готовлю стратегию, исходя из требований законодательства, выстроенной системы оцененных рисков и с возможными развитиями ситуаций в будущем.

В разговоре Несмашный часто повторяет, что юриспруденция стала «альтернативной прошивкой его мозга».

На этом фоне тем более неожиданно звучит его прошлогоднее решение о переходе из любимой профессии в другой бизнес.

«На юридическом сайте заводил топик для кулинарных экспериментов»

Владимир последние лет десять, оказывается, мечтал о кулинарной студии. Любовь к вкусной еде была ему заложена в детстве.

— Как-то мама уехала в командировку, оставив меня с папой. Дома же всегда готовит мама, а тут отец сварил потрясающе вкусный борщ и сделал украинские галушки. Это было для меня шоком — мужчина так готовит! Папа стал в тот момент моим кумиром, — вспоминает Владимир.

А еще было лето у бабушки в Болгарии, где угощали блюдами, которых нет в здешней кулинарной традиции.

В общем, мальчик влюбился в кулинарию.



Одно из блюд, приготовленных во время кулинарного шоу Владимиром Несмашным

Став взрослым, Владимир начал готовить для себя, потом для сына, проходя через кучу проб и ошибок.

На своем старом юридическом форуме он даже заводил топик, куда выкладывал свои собственные кулинарные эксперименты.

— И людям нравилось! Я дарил им впечатления, даже если они сами этих блюд не пробовали, — вспоминает Владимир. — Не люблю по-снобски говорить: «А здесь мало кориандра и надо было бы добавить мяты». У меня не тот нюх, я не профессиональный дегустатор. Но я для начала скажу, это вкусно или это невкусно. И сам готовлю, чтобы было просто, интересно, чтобы оставались эмоции от того, что ты съел.





Владимир Несмашный. Фото из архива героя

Традиционные блюда семьи Несмашного теперь стали частью контента YouTube-канала «Нефудблогер» . Это, говорит наш герой, не типичный блог о кулинарии — типичные его раздражают.

— В погоне за контентом многие плюют на прописные кулинарные истины. Ну как можно в казан выкладывать мясо поверх картошки? Естественно, картофель подгорит снизу, а сверху превратится фактически в пюре. Потом этот блогер начинает в несколько дублей доставать свое блюдо, чтобы скрыть возникшую проблему.

От тематических обзоров до колбасного батла

Год назад Владимир решил искать подходящее помещение для кулинарной студии. На поиски ушло полгода. В критериях необходимости — электроэнергия, отопление, возможности завести в помещение воду, чтобы мыть посуду, и вывести куда-то вытяжку. В итоге проект «Нефудблогер» разместился в 10 км от Минска в Королев Стане на территории логистического центра.

— На стадии, когда я перестал педалировать себя как бизнес-консультанта, но еще не успел развернуть свой бизнес как кулинарный проект, приходится прибегать к кредитным ресурсам.

В студию уже были вложены собственные деньги плюс привлечены инвестиции на $ 4 000.

— Мне не хватает кое-каких данных, ведь я не продажник и не маркетолог. Вот построил производство, теперь стоит задача его грамотно продать. Я понимаю, что моя студия может зарабатывать, в первую очередь, рекламой. Всего, из чего можно делать блюда, всего, чем, в чем и на чем можно приготовить. Съемка обзоров любой кулинарной и кухонной техники, тематических аксессуаров и всего того, что плюс-минус связано с кухней или процессом приготовления.



Один из кулинарных мастер-классов Владимир проводил вместе с мамой

У Владимира уже есть хороший арсенал базовой техники: видеокамера, микрофоны-петлички, зеркальный фотоаппарат. В работе помогает компаньон, отвечающий за операторскую и режиссерскую работу, звук, свет и монтаж передач, которые появляются на ютуб-канале Несмашного.

Чем эти видеорецепты отличаются от записей многочисленных конкурентов? Несмашный уверен: он старается сэкономить человеку время.

— Часто блогеры и компании не парятся о том, что нужно их реальным потребителям. Считают: главное, чтобы все выглядело красиво.

Я ценю время моего зрителя, поэтому самый сложный рецепт должен умещаться в 6−7, максимум — 10 минут готовки.

— Плюс — щепотка для интеллекта. Я готовлю плов и рассказываю, чем отличается высокая кухня от традиционной кухни, особенности национальной кухни, историю блюда, — перечисляет Владимир. — К примеру, вы знали, что карбонара — это крестьянское блюдо, которое изначально готовили со щековиной и без сливок? Это исконно зимнее блюдо, о чем можно судить в первую очередь по составу блюда: уже заколотый поросенок, уже вызревший сыр и отлично хранящаяся в форме сушеной пасты мука, которую остается только сварить.

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Сейчас на YouTube-канале выложена уже почти сотня роликов, а Владимир пробует новые форматы. Например, съемки рекламы.

— У меня есть одна задумка: устроить колбасный батл. Подадим с юмором фехтование на палках колбасы: будет смешно и увлекательно. Еще начал снимать специально для TikTok и даже получил ежемесячный заказ от одного из крупных наших производителей «молочки».



В студии с гостем. Фото из архива героя

Для монетизации своего канала Владимир начал создавать шоу. К нему на съемки уже приходили разные известные гости, включая, например, посла Болгарии.

— Я стараюсь позвать действительно интересных людей, которые будут «делать» аудиторию. Ну кто еще пригласит в кулинарное шоу раввина? А я позову на приготовление тематических блюд и его, и православного батюшку, и муфтия.

Что с заработками?

Владимир признается: его кулирное дело уже потихоньку начало приносить доход.

— Пока моя студия похожа больше на хобби, но я точно смогу вывести ее в бизнес. Это, как и в любом деле: хочешь построить что-то большое — научись кредитоваться и договариваться.

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