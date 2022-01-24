Приземляйтесь на Счастливой Планете ! Апартаменты в элитных домах Гайд Парк и Сентрал Парк от 2 952 BYN за м !

Источник материала: Myfin



Приземляйтесь на «Счастливой Планете»! Апартаменты в элитных домах «Гайд Парк» и «Сентрал Парк» от 2 952 BYN за м²!

В новостройках «Hyde Park» («Гайд Парк») и «Central Park» («Сентрал Парк»), расположенных в квартале «Happy Planet» («Хэппи Плэнет»), стартовали продажи.

Действуют счастливые цены — от 1010 евро (от 2 952 рублей) за м2

Подробную информацию о стоимости и условиях приобретения великолепных апартаментов в самом сердце столицы мы расскажем, когда вы позвоните на короткий (7675) или городские (+375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465, +375-17-38-81-719) номера. Будем рады видеть вас в наших офисах продаж (г. Минск, ул. Мстиславца,9 и Мстиславца,11)!

Вы не в Минске? Представители нашей компании работают в 57 городах страны. Они помогут определиться с выбором апартаментов!

«Happy Planet» — квартал, созданный с любовью к людям. Он расположен в географическом сердце многофункционального комплекса Minsk World !

Эксклюзивные дома «Hyde Park» и «Central Park» находятся в прекрасной локации, где ароматы цветущих растений запроектированного парка будут радовать жителей квартала, как прогулка в Ботаническом саду.

Есть ли здесь уютные кафе, рестораны и магазины? Далеко ли кружки и клубы для детей? Как насчёт салонов красоты, фитнеса? Они находятся в стилобатах квартала «Happy Planet»! Владельцам апартаментов будет достаточно спуститься на первый этаж этой замечательной новостройки.



Happy Planet — территория комфорта!

С вами живет четвероногий друг? Именно здесь будут обустроены места для выгула и дрессуры животных. Ещё вчера вам хотелось уехать из города, чтобы ощутить простор и свободу?



Сегодня мы строим для вас уютный квартал «Happy Planet», позволяющий избежать суеты шумного мегаполиса, сохранив палитру преимуществ столицы!



Новостройки «Hyde Park» и «Central Park» возводятся в двух минутах от парка

В шаговой доступности появится Международный финансовый центр!



Международный финансовый центр — символ деловой энергии Минска!

Здесь запроектирован самый большой ТРЦ в Беларуси!





Торгово-развлекательный центр — в шаговой доступности!

7 школ и 13 детских садов, детская и взрослая поликлиники позволят заботиться о здоровье и получать знания, не покидая территории комфорта, имя которой — Minsk World!





Зелёный квартал дарит здоровье вашим лёгким!



Happy Planet – территория здорового образа жизни!



Вокруг здания аэропорта открыто круговое движение. В любую точку Минска за 5-15 минут!



Налажено идеальное транспортное сообщение. Рядом метро!

Новостройки «Hyde Park» и «Central Park» вызовут любовь с первого взгляда, когда вы увидите лобби, являющиеся настоящими шедеврами дизайнерского искусства.





На переднем плане новостройка «Central Park»

В скоростном лифте, любуясь красотами прекрасного города, вы подниметесь в апартаменты свободной планировки.



Первый взгляд в огромные — от пола до потолка! — панорамные окна вызовет ощущение, что лифт унёс вас в иную страну. Вовсе нет! Так выглядит наша «Счастливая Планета» — квартал «Happy Planet», воплотивший ключевую идею многофункционального комплекса Minsk World — идею создания системы координат человеческого счастья.

Свободная планировка апартаментов позволит вам воплотить абсолютно любой дизайнерский замысел!



На первом этаже, в стилобате, — кафе и рестораны, салоны красоты и фитнес!



Один шаг — и вы там, где нужно!

Территория, прилегающая к домам «Hyde Park» и «Central Park», оборудована спортивными площадками, а также городками для игр и развития малышей. Родители могут быть уверены в безопасности детей!



Транзитное движение транспорта на территории квартала исключено, а парковочные места для машин находятся на периферии.



Так квартал «Happy Planet» будет выглядеть с высоты птичьего полёта

Вам хочется реализовать мечту?

Решайтесь! Приобрести апартаменты на условиях беспрецедентной выгоды в домах «Hyde Park» и «Central Park»многофункционального комплекса Minsk World вы можете:

В рассрочку до 60 месяцев

С привлечением выгодных кредитных программ наших банков-партнеров

За собственные средства, выбрав любой удобный способ оплаты.

Спешите! Жители «Happy Planet» станут резидентами квартала, имя которого, быть может, окажется нарицательным, как Сохо, Манхэттен или Монмартр.

Minsk World – праздник, который всегда с тобой!

*партнерский материал, ООО «Луксудо», УНП 193516719