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Приземляйтесь на Счастливой Планете ! Апартаменты в элитных домах Гайд Парк и Сентрал Парк от 2 952 BYN за м !
Источник материала: Myfin
В новостройках «Hyde Park» («Гайд Парк») и «Central Park» («Сентрал Парк»), расположенных в квартале «Happy Planet» («Хэппи Плэнет»), стартовали продажи.
Действуют счастливые цены — от 1010 евро (от 2 952 рублей) за м2
Подробную информацию о стоимости и условиях приобретения великолепных апартаментов в самом сердце столицы мы расскажем, когда вы позвоните на короткий (7675) или городские (+375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465, +375-17-38-81-719) номера. Будем рады видеть вас в наших офисах продаж (г. Минск, ул. Мстиславца,9 и Мстиславца,11)!
Вы не в Минске? Представители нашей компании работают в 57 городах страны. Они помогут определиться с выбором апартаментов!
«Happy Planet» — квартал, созданный с любовью к людям. Он расположен в географическом сердце многофункционального комплекса Minsk World!
Эксклюзивные дома «Hyde Park» и «Central Park» находятся в прекрасной локации, где ароматы цветущих растений запроектированного парка будут радовать жителей квартала, как прогулка в Ботаническом саду.
Есть ли здесь уютные кафе, рестораны и магазины? Далеко ли кружки и клубы для детей? Как насчёт салонов красоты, фитнеса? Они находятся в стилобатах квартала «Happy Planet»! Владельцам апартаментов будет достаточно спуститься на первый этаж этой замечательной новостройки.
С вами живет четвероногий друг? Именно здесь будут обустроены места для выгула и дрессуры животных. Ещё вчера вам хотелось уехать из города, чтобы ощутить простор и свободу?
Сегодня мы строим для вас уютный квартал «Happy Planet», позволяющий избежать суеты шумного мегаполиса, сохранив палитру преимуществ столицы!
В шаговой доступности появится Международный финансовый центр!
Здесь запроектирован самый большой ТРЦ в Беларуси!
7 школ и 13 детских садов, детская и взрослая поликлиники позволят заботиться о здоровье и получать знания, не покидая территории комфорта, имя которой — Minsk World!
Новостройки «Hyde Park» и «Central Park» вызовут любовь с первого взгляда, когда вы увидите лобби, являющиеся настоящими шедеврами дизайнерского искусства.
В скоростном лифте, любуясь красотами прекрасного города, вы подниметесь в апартаменты свободной планировки.
Первый взгляд в огромные — от пола до потолка! — панорамные окна вызовет ощущение, что лифт унёс вас в иную страну. Вовсе нет! Так выглядит наша «Счастливая Планета» — квартал «Happy Planet», воплотивший ключевую идею многофункционального комплекса Minsk World — идею создания системы координат человеческого счастья.
Свободная планировка апартаментов позволит вам воплотить абсолютно любой дизайнерский замысел!
Территория, прилегающая к домам «Hyde Park» и «Central Park», оборудована спортивными площадками, а также городками для игр и развития малышей. Родители могут быть уверены в безопасности детей!
Транзитное движение транспорта на территории квартала исключено, а парковочные места для машин находятся на периферии.
Вам хочется реализовать мечту?
Решайтесь! Приобрести апартаменты на условиях беспрецедентной выгоды в домах «Hyde Park» и «Central Park»многофункционального комплекса Minsk World вы можете:
Спешите! Жители «Happy Planet» станут резидентами квартала, имя которого, быть может, окажется нарицательным, как Сохо, Манхэттен или Монмартр.
Minsk World – праздник, который всегда с тобой!
*партнерский материал, ООО «Луксудо», УНП 193516719
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Приземляйтесь на Счастливой Планете ! Апартаменты в элитных домах Гайд Парк и Сентрал Парк от 2 952 BYN за м !
Мечта об элитной недвижимости в Минске становится явью! Вы хотите жить в системе координат подлинного комфорта? Вас интересует беспроигрышная инвестиция в...
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