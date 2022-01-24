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Прибыл еще один эшелон с военнослужащими и техникой из России

24.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прибыл еще один эшелон с военнослужащими и техникой из России

Продолжается подготовка к совместному белорусско-российскому учению «Союзная решимость-2022». В нашу страну прибыл еще один эшелон с военнослужащими и техникой из России.

Его встречали в Брестской области. Проверка слаженности боевых подразделений двух стран начнется в феврале. Учение – в два этапа. На первом проходит переброска сил и создаются группировки войск, будет организована охрана важных объектов.

Активная фаза учений начнется 10 февраля. «Союзная решимость» носит сугубо оборонительный характер. Учение – внеплановое, на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Беларуси, а также вдоль рубежей Союзного государства. Задействованы Западный и Восточный военный округи, военно-космические и силы спецопераций, зенитчики, ПВО. Среди задач – и противодействие терроризму.

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Продолжается подготовка к совместному белорусско-российскому учению «Союзная решимость-2022». В нашу страну прибыл еще один эшелон с военнослужащими и техникой из...
 
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