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СМИ: мужчина в Австралии сознался в резонансном похищении четырехлетней девочки

24.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: мужчина в Австралии сознался в резонансном похищении четырехлетней девочки

24 января житель Австралии Теренс Дарелл Келли признался в похищении четырехлетней Клео Смит. Мужчина удерживал ребенка в течение 18 дней. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию ABC.

36-летний похититель дал признательные показания по видеосвязи во время обращения к суду из тюремной камеры.

Муниципальный суд города Карнарвон после признания австралийца назначил следующее заседание по данному делу на март, обвиняемого оставили под стражей. Мотивы преступления не уточняются, Келли не просил об освобождении под залог.

16 октября 2021 года в лагере вблизи Карнарвона четырехлетняя Клео Смит пропала из палатки своих родителей. Полиция штата Западная Австралия привлекла к поискам ребенка сотни добровольцев, рейнджеров, военнослужащих, сотрудников экстренных служб и поисково-спасательных организаций. Правительство штата после недели поисков объявляло награду за любые сведения о пропавшей девочке – 1 миллион австралийских долларов.

Следственная группа, включавшая 140 сотрудников спецслужб и полиции, провела анализ записей камер уличного наблюдения, данных видеорегистраторов и мобильных телефонов. 3 ноября 2021 года в одном из домов Карнарвона во время обыска правоохранители обнаружили девочку. Ребенок был жив и здоров. В доме находился и Келли, мужчине предъявили обвинения в ряде преступлений, связанных с похищением ребенка.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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24 января житель Австралии Теренс Дарелл Келли признался в похищении четырехлетней Клео Смит. Мужчина удерживал ребенка в течение 18 дней. Об этом информирует ТАСС...
 
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