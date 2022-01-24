Протестующие в Брюсселе разгромили офис Европейской службы внешних связей

Источник материала: ОНТ

Массовые беспорядки в столице Евросоюза! В Брюсселе протестующие против карантинных мер вступили в стычки с силами правопорядка. Нападали на полицейские машины и административные здания.

Как сообщает полиция, на улицы вышло около 50 тысяч человек. Во время беспорядков манифестанты разгромили офис Европейской службы внешних связей. Также попытались прорвать полицейское оцепление около здания Европейской полиции. В ход пустили петарды и бутылки. Оттеснили толпу водометами и слезоточивым газом. После силового разгона есть пострадавшие. Их с места событий увозили кареты скорой помощи. Очевидцы сообщают о задержанных. Также демонстранты сожгли флаг Евросоюза и требовали от правительства Бельгии уйти в отставку из-за нарушений Конституции, в которой прописано право выбора, а принудительными мерами его отнимают. Отступать они не намерены и на следующее воскресенье объявили самую массовую антиковидную демонстрацию.

Подписывайтесь на нас в Telegram