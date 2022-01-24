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Эстония вышла в лидеры в Европейском союзе по росту цен

24.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эстония вышла в лидеры в Европейском союзе по росту цен

Эстония поставила далеко не утешительный рекорд. Страна вышла в лидеры в Европейском союзе по росту цен.

В прошлом году они увеличились на 12%. Стремительно дорожают ключевые позиции – жилье, электроэнергия, транспорт, продукты питания, одежда и обувь. Следом за Эстонией в антирейтинге разместилась Литва – здесь годовая инфляция практически 11%. Третью позицию заняла Польша. Не оптимистичные показатели по всей Еврозоне. В декабре инфляция ускорилась и стала самой высокой за 30 лет. В первую очередь рост цен связан с энергетическим кризисом. Также сказалась нарушенная локдаунами логистика.

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Эстония поставила далеко не утешительный рекорд. Страна вышла в лидеры в Европейском союзе по росту цен. В прошлом году они увеличились на 12%. Стремительно дорожают...
 
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