Эстония вышла в лидеры в Европейском союзе по росту цен

Источник материала: ОНТ

Эстония поставила далеко не утешительный рекорд. Страна вышла в лидеры в Европейском союзе по росту цен.

В прошлом году они увеличились на 12%. Стремительно дорожают ключевые позиции – жилье, электроэнергия, транспорт, продукты питания, одежда и обувь. Следом за Эстонией в антирейтинге разместилась Литва – здесь годовая инфляция практически 11%. Третью позицию заняла Польша. Не оптимистичные показатели по всей Еврозоне. В декабре инфляция ускорилась и стала самой высокой за 30 лет. В первую очередь рост цен связан с энергетическим кризисом. Также сказалась нарушенная локдаунами логистика.

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