Гороскоп на 24 января: У Львов дел окажется больше, чем они ожидали; Девам лучше довериться интуиции в вопросе денег

Источник материала: ОНТ

Звёзды советуют Овнам проявить дружелюбие к тем, кто вас окружает. Создать хорошее впечатление о вас также поможет искренность. Отличное время для начала ремонта и домашних покупок.

Тельцы, если вы будете использовать проверенные методы, то быстрее добьётесь своей цели. Это актуально для решения деловых вопросов. В личных отношениях слушайте свою интуицию.

Близнецам следует проявить осторожность. Сегодня вам будет трудно выполнить все намеченные дела. Отправляясь в командировку, постарайтесь выбрать оптимальный маршрут.

Раков порадуют хорошими новостями близкие люди. Сегодня может решиться давняя финансовая или имущественная проблема. Удачный день для совершения покупок.

У Львов дел окажется больше, чем вы ожидали. Чтобы со всеми задачами справиться самостоятельно, звёзды рекомендуют вам сохранять спокойствие, а самое сложное решать в первую очередь.

Девам лучше довериться интуиции во всём, что касается денег. Шестое чувство подскажет вам, как лучше действовать в конкретной ситуации, а также поможет найти эффективные способы.

Весам потребуется эмоциональная поддержка близких людей. Сегодня вы можете обсудить с родными то, что вас волнует, поделиться сомнениями и наметить дальнейшие планы.

Звёзды благоволят Скорпионам. Если в первой половине дня вам удастся всё сделать самостоятельно, то во второй потребуется командная работа. Вы способны повести за собой даже того, кто никуда не хотел идти.

Прежде чем приниматься за новый важный проект, Стрельцам следует убедиться в том, что у вас для этого всё готово. Путь к успеху ожидается сложным, но результат будет стоить потраченных сил.

Козероги, старайтесь не тревожиться по пустякам и не принимать близко к сердцу то, на что в другое время вы не обратили бы внимания. Общение с друзьями может улучшить ваше настроение.

Водолеям не сразу удастся сориентироваться в новой ситуации. Внутреннее спокойствие поможет вам не только сосредоточиться на важном деле, но и легко расстаться с тем, что перестало приносить радость.

День может принести хорошие новости Рыбам. Звёзды советуют вам двигаться вперёд и не оглядываться назад, трепетно относиться к воспоминаниям и дорожить своими привычками.

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