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В «Великом камне» зафиксирован рекордный рост резидентов

24.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В «Великом камне» зафиксирован рекордный рост резидентов

Рекордный прирост резидентов «Великого камня» зафиксирован в 2021-м. Итоги года подводит китайско-белорусский индустриальный парк. 

Количество резидентов увеличилось на 21. Сейчас в зоне работает 85 компаний из 15 стран. Примечательно, что рекордный прирост произошел в санкционный и постковидный год. Достижения есть и в других показателях. Растут налоговые отчисления. Государство вернуло себе все средства, вложенные в проект. Резиденты парка суммарно вышли на чистую прибыль. 

«Великий камень» наращивает темпы продаж за рубеж. Выручка от поставки продукции за 9 месяцев выросла более чем в три раза. География экспорта – 20 стран. Основные партнеры – Россия, Китай, страны Евросоюза, Швейцария. 

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Рекордный прирост резидентов «Великого камня» зафиксирован в 2021-м. Итоги года подводит китайско-белорусский индустриальный парк.  Количество резидентов...
 
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