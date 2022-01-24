В «Великом камне» зафиксирован рекордный рост резидентов

Источник материала: ОНТ

Рекордный прирост резидентов «Великого камня» зафиксирован в 2021-м. Итоги года подводит китайско-белорусский индустриальный парк.

Количество резидентов увеличилось на 21. Сейчас в зоне работает 85 компаний из 15 стран. Примечательно, что рекордный прирост произошел в санкционный и постковидный год. Достижения есть и в других показателях. Растут налоговые отчисления. Государство вернуло себе все средства, вложенные в проект. Резиденты парка суммарно вышли на чистую прибыль.

«Великий камень» наращивает темпы продаж за рубеж. Выручка от поставки продукции за 9 месяцев выросла более чем в три раза. География экспорта – 20 стран. Основные партнеры – Россия, Китай, страны Евросоюза, Швейцария.

Подписывайтесь на нас в Telegram