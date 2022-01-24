﻿ Прибалтика направляет в Украину военную технику. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прибалтика направляет в Украину военную технику

24.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Прибалтика направляет в Украину военную технику

Одной из основных зон скопления вооружений становится Украина. Технику сюда направляют и страны Балтии. 

Латвия, Литва и Эстония поставят противовоздушные и противотанковые ракеты. Военная помощь, как ее называют в Прибалтике, оказывается после того, как США разрешили передачу оборудования американского производства третьим странам. Уже в выходные Украина получила первую партию летального оружия из США. А Лондон поспешил обвинить Москву в намерении привести к власти в Украине пророссийских политиков. В Москве назвали это откровенным фейком и провокацией, ведь предлагаемая кандидатура как минимум находится под российскими санкциями. Также сегодня должна начаться эвакуация семей американских дипломатов из Украины. Об этом распорядился Госдеп США. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одной из основных зон скопления вооружений становится Украина. Технику сюда направляют и страны Балтии.  Латвия, Литва и Эстония поставят противовоздушные и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ну кто еще пригласит в кулинарное шоу раввина?» Как известный юрист все бросил и решил зарабатывать на готовке
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by