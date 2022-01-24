Прибалтика направляет в Украину военную технику

Источник материала: ОНТ

Одной из основных зон скопления вооружений становится Украина. Технику сюда направляют и страны Балтии.

Латвия, Литва и Эстония поставят противовоздушные и противотанковые ракеты. Военная помощь, как ее называют в Прибалтике, оказывается после того, как США разрешили передачу оборудования американского производства третьим странам. Уже в выходные Украина получила первую партию летального оружия из США. А Лондон поспешил обвинить Москву в намерении привести к власти в Украине пророссийских политиков. В Москве назвали это откровенным фейком и провокацией, ведь предлагаемая кандидатура как минимум находится под российскими санкциями. Также сегодня должна начаться эвакуация семей американских дипломатов из Украины. Об этом распорядился Госдеп США.

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