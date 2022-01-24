﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученый: в обозримом будущем люди смогут касаться друг друга при звонке

24.01.2022 09:33 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактильные системы связи, позволяющие пользователям чувствовать прикосновения собеседника во время звонка, получат распространение в течение ближайших 30 лет. Такое мнение ТАСС высказал эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Фотоника", инженер-исследователь лаборатории интегральной фотоники Пермского государственного национального исследовательского университета Валерий Кожевников.

"С помощью новых тактильных систем связи люди в будущем смогут прикоснуться к собеседнику на расстоянии в тысячи километров. Благодаря развитию технологий это станет возможным в ближайшие 30 лет", - сказал Валерий Кожевников.

Ученый отметил, что "эффект присутствия" станет возможным благодаря высокоскоростному интернету, способному передавать большие объемы данных, а также за счет инфраструктуры на основе фотонных технологий.

"Кроме этого, для тактильных систем связи необходимо создание периферии для звонков. Например, это могут быть перчатки со встроенным вибродатчиками для имитации прикосновений, распылитель ферментов для имитации ароматов и устройство приема и передачи данных в помещении", - заключил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"С помощью новых тактильных систем связи люди в будущем смогут прикоснуться к собеседнику на расстоянии в тысячи километров. Благодаря развитию технологий это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прибалтика направляет в Украину военную технику
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by