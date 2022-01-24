Ученый: в обозримом будущем люди смогут касаться друг друга при звонке

Источник материала: БелТА

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактильные системы связи, позволяющие пользователям чувствовать прикосновения собеседника во время звонка, получат распространение в течение ближайших 30 лет. Такое мнение ТАСС высказал эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Фотоника", инженер-исследователь лаборатории интегральной фотоники Пермского государственного национального исследовательского университета Валерий Кожевников.

"С помощью новых тактильных систем связи люди в будущем смогут прикоснуться к собеседнику на расстоянии в тысячи километров. Благодаря развитию технологий это станет возможным в ближайшие 30 лет", - сказал Валерий Кожевников.

Ученый отметил, что "эффект присутствия" станет возможным благодаря высокоскоростному интернету, способному передавать большие объемы данных, а также за счет инфраструктуры на основе фотонных технологий.

"Кроме этого, для тактильных систем связи необходимо создание периферии для звонков. Например, это могут быть перчатки со встроенным вибродатчиками для имитации прикосновений, распылитель ферментов для имитации ароматов и устройство приема и передачи данных в помещении", - заключил он.-0-