Источник материала: БелТА

24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Кореличами уходящая от погони легковушка протаранила автобус. Водитель легкового авто погиб, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла в ночь на 23 января. Инспекторы ДПС обратили внимание на странное поведение легковой "Ауди" в Кореличах: машина накручивала круги по кольцевой развязке.

Инспекторы включили проблесковые маячки, но водитель не остановился, а попытался скрыться. Вскоре машина столкнулась со встречным автобусом, принадлежащем сельхозпредприятию.





"В результате ДТП 21-летний житель Гродно скончался в реанимационном отделении местной больницы. Парень не был пристегнут ремнем безопасности. После удара с автобусом его нашли на расстоянии около 30 м от автомобиля", - рассказали в ГАИ. Состояние водителя в момент ДТП устанавливается.

Никто из находящихся в автобусе не пострадал.-0-

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома