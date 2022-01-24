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Из горящей квартиры в Барановичах спасли трех человек, у одного из них ожоги 50% тела

24.01.2022 10:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах спасатели вывели из горящей квартиры трех человек - одного госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент в пятиэтажном жилом доме по ул. Притыцкого, 140 произошел этой ночью. В 2.24 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из квартиры троих человек - женщину 1990 года рождения и двух мужчин 1973 и 1978 годов рождения. Последний, брат хозяйки квартиры, госпитализирован в городскую больницу с отравлением и ожогами тела, головы, рук и ног II и IV степени. Всего у пострадавшего обожжено 50% тела.

Огонь уничтожил мебель, имущество в помещении кухни, дымом закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В 2.24 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из квартиры троих...
 
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