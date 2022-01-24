В Могилеве ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала пассажирка маршрутки

Источник материала: БелТА

24 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве следователи ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала пассажирка маршрутного такси. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, 4 мая 2021 года около 17.10 в Могилеве водитель маршрутного автобуса Mersedes-Benz Sprinter двигался по улице Королева со стороны проспекта Димитрова в направлении проспекта Мира. Проезжая по мосту через реку Днепр, водитель применил экстренное торможение и остановился, а находившая в салоне микроавтобуса женщина упала и получила тяжелые травмы лица.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения". В момент происшествия в маршрутном автобусе находились другие пассажиры, а движение по мосту было затруднено из-за проводимых ремонтных работ.

Следователи обращаются к водителям, которые стали свидетелями ДТП, а также к гражданам, располагающим какими-либо сведениями о произошедшем, с просьбой сообщить об обстоятельствах в оперативно-дежурную службу УСК по Могилевской области по телефонам 8(0222) 74-85-70, 29-80-06 (круглосуточно), 29-82-04 (в будние дни, с 09:00 до 18:00).-0-