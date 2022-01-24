﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В столице бывший работник проник на автомойку и похитил сейф

24.01.2022 10:51 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска задержан 36-летний минчанин, который проник в помещение столичной автомойки и похитил сейф с деньгами и имуществом. Сумма ущерба составила около Br2,5 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Задержанный ранее работал на этой автомойке. Ночью мужчина путем отжатия стеклопакета проник внутрь помещения, после чего вскрыл сейф. С целью конспирации минчанин также похитил два видеорегистратора и жесткий диск. Ящик сейфа и видеорегистраторы с жестким диском потом выбросил в реку", - рассказал в ГУВД.

Похищенные деньги минчанин потратил на личные нужды. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело за кражу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Ночью мужчина путем отжатия стеклопакета проник внутрь помещения, после чего вскрыл сейф. С целью конспирации минчанин также похитил два видеорегистратора и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие натяжные потолки лучше выбрать
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by