В столице бывший работник проник на автомойку и похитил сейф

Источник материала: БелТА

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска задержан 36-летний минчанин, который проник в помещение столичной автомойки и похитил сейф с деньгами и имуществом. Сумма ущерба составила около Br2,5 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Задержанный ранее работал на этой автомойке. Ночью мужчина путем отжатия стеклопакета проник внутрь помещения, после чего вскрыл сейф. С целью конспирации минчанин также похитил два видеорегистратора и жесткий диск. Ящик сейфа и видеорегистраторы с жестким диском потом выбросил в реку", - рассказал в ГУВД.

Похищенные деньги минчанин потратил на личные нужды. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело за кражу.-0-