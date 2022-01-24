Российские истребители СУ-35 отработают полеты на максимальную дальность во время учения «Союзная решимость»

Источник материала: ОНТ

О подготовке маневров «Союзная решимость». Российские многоцелевые истребители СУ-35 отработают полеты на максимальную дальность во время белорусско-российского учения.

Крылатые машины уже перебазировались в Беларусь. Пилоты Военно-космических сил России проведут совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам. А также еще раз отработают посадку на аэродромы. В учении задействуют не только авиацию, но и силы спецопераций, зенитчиков, ПВО. Союзники заступают на учебное боевое дежурство, как только прибывают к нам. Беларусь, в свою очередь, задействует практически все Вооруженные Силы. На маневрах отработают задачи по обороне. При этом Запад не прекращает раздувать уже традиционную истерику, связанную с любыми учениями на территории Союзного государства и стягивает в наш регион огромное количество военной силы.

Учение проведут в два этапа. На первом – переброска сил, создание группировки войск и охрана важных объектов. Активная фаза начнется 10 февраля.

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