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Российские истребители СУ-35 отработают полеты на максимальную дальность во время учения «Союзная решимость»
Источник материала: ОНТ
О подготовке маневров «Союзная решимость». Российские многоцелевые истребители СУ-35 отработают полеты на максимальную дальность во время белорусско-российского учения.
Крылатые машины уже перебазировались в Беларусь. Пилоты Военно-космических сил России проведут совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам. А также еще раз отработают посадку на аэродромы. В учении задействуют не только авиацию, но и силы спецопераций, зенитчиков, ПВО. Союзники заступают на учебное боевое дежурство, как только прибывают к нам. Беларусь, в свою очередь, задействует практически все Вооруженные Силы. На маневрах отработают задачи по обороне. При этом Запад не прекращает раздувать уже традиционную истерику, связанную с любыми учениями на территории Союзного государства и стягивает в наш регион огромное количество военной силы.
Учение проведут в два этапа. На первом – переброска сил, создание группировки войск и охрана важных объектов. Активная фаза начнется 10 февраля.
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Российские истребители СУ-35 отработают полеты на максимальную дальность во время учения «Союзная решимость»
О подготовке маневров «Союзная решимость». Российские многоцелевые истребители СУ-35 отработают полеты на максимальную дальность во время белорусско-российского...
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