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Смертельная авария произошла под Кореличами: погиб 21-летний парень
Источник материала: ОНТ
Обстоятельства смертельной аварии под Кореличами устанавливает ГАИ. Легковой автомобиль врезался в автобус, 21-летний житель Гродно погиб.
Инспекторы обратили внимание на «Ауди». Машина накручивала круги по кольцевой развязке. При включении проблесковых маячков, водитель проигнорировал требование остановиться и увеличил скорость. В результате погони произошло столкновение. Водитель легковушки не был пристегнут. Его нашли в 30 метрах от транспортного средства. Смерть наступила в реанимации. Пассажиры автобуса не пострадали. В каком состоянии водитель был в момент ДТП – устанавливается.
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Обстоятельства смертельной аварии под Кореличами устанавливает ГАИ. Легковой автомобиль врезался в автобус, 21-летний житель Гродно погиб. Инспекторы обратили...
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