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Смертельная авария произошла под Кореличами: погиб 21-летний парень

24.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смертельная авария произошла под Кореличами: погиб 21-летний парень

Обстоятельства смертельной аварии под Кореличами устанавливает ГАИ. Легковой автомобиль врезался в автобус, 21-летний житель Гродно погиб. 

Инспекторы обратили внимание на «Ауди». Машина накручивала круги по кольцевой развязке. При включении проблесковых маячков, водитель проигнорировал требование остановиться и увеличил скорость. В результате погони  произошло столкновение. Водитель легковушки не был пристегнут. Его нашли в 30 метрах от транспортного средства. Смерть наступила в реанимации. Пассажиры автобуса не пострадали. В каком состоянии водитель был в момент ДТП – устанавливается.   

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Теги: Гродно
 
 
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Обстоятельства смертельной аварии под Кореличами устанавливает ГАИ. Легковой автомобиль врезался в автобус, 21-летний житель Гродно погиб.  Инспекторы обратили...
 
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