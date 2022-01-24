Смертельная авария произошла под Кореличами: погиб 21-летний парень

Источник материала: ОНТ

Обстоятельства смертельной аварии под Кореличами устанавливает ГАИ. Легковой автомобиль врезался в автобус, 21-летний житель Гродно погиб.

Инспекторы обратили внимание на «Ауди». Машина накручивала круги по кольцевой развязке. При включении проблесковых маячков, водитель проигнорировал требование остановиться и увеличил скорость. В результате погони произошло столкновение. Водитель легковушки не был пристегнут. Его нашли в 30 метрах от транспортного средства. Смерть наступила в реанимации. Пассажиры автобуса не пострадали. В каком состоянии водитель был в момент ДТП – устанавливается.

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