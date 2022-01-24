Лукашенко утвердит сегодня решение на охрану государственной границы

Источник материала: ОНТ

Сегодня Президент Беларуси утвердит решение на охрану государственной границы. Процедура для начала года традиционная, но в этот раз есть нюансы.

Также председатель Госпогранкомитета доложит Главе государства об обстановке на белорусских рубежах.

Будет дополнено.

Фото: БЕЛТА

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