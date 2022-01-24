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Лукашенко утвердит сегодня решение на охрану государственной границы
Источник материала: ОНТ
Сегодня Президент Беларуси утвердит решение на охрану государственной границы. Процедура для начала года традиционная, но в этот раз есть нюансы.
Также председатель Госпогранкомитета доложит Главе государства об обстановке на белорусских рубежах.
Будет дополнено.
Фото: БЕЛТА
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Сегодня Президент Беларуси утвердит решение на охрану государственной границы. Процедура для начала года традиционная, но в этот раз есть нюансы. Также...
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