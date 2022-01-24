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В могилевском музее имени Павла Масленикова стартовал большой проект в память жертв Великой Отечественной войны

24.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В могилевском музее имени Павла Масленикова стартовал большой проект в память жертв Великой Отечественной войны

В Могилеве дан старт программам к Году исторической памяти. Большой проект в память жертв Великой Отечественной войны открылся в музее имени Павла Масленикова.

На Могилевщине во время Великой Отечественной войны фашисты испепелили 1655 деревень. 130 уничтожили вместе с мирными жителями. Школьники и педагоги со всех уголков области изучили архивы, фотоснимки военных лет, пообщались с очевидцами. Материал лег в основу макетов сожженных деревень. Всего на выставке – около 60 проектов. Каждый – это отдельно взятый, буквально восставший из пепла населенный пункт. Здесь вся горечь утрат и ужасы нацистской оккупации.  

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома: «Дети делали своими руками, они спрашивали у тех, кто помнит, кто остался еще жив, или у детей тех, кто, к сожалению, ушел. Как было, что происходило, о жителях тех деревень. И вот они восстанавливали по крупицам. О жителях тех деревень, о их героическом прошлом. Если люди не помнят своего прошлого, не гордятся им, нет будущего ни у народа, ни у государства».

Цель проекта – не только создание самих макетов, но и вовлечение подрастающего поколения в поисковую, исследовательскую и краеведческую работу. 

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Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве дан старт программам к Году исторической памяти. Большой проект в память жертв Великой Отечественной войны открылся в музее имени Павла Масленикова. На...
 
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