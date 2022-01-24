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В могилевском музее имени Павла Масленикова стартовал большой проект в память жертв Великой Отечественной войны
Источник материала: ОНТ
В Могилеве дан старт программам к Году исторической памяти. Большой проект в память жертв Великой Отечественной войны открылся в музее имени Павла Масленикова.
На Могилевщине во время Великой Отечественной войны фашисты испепелили 1655 деревень. 130 уничтожили вместе с мирными жителями. Школьники и педагоги со всех уголков области изучили архивы, фотоснимки военных лет, пообщались с очевидцами. Материал лег в основу макетов сожженных деревень. Всего на выставке – около 60 проектов. Каждый – это отдельно взятый, буквально восставший из пепла населенный пункт. Здесь вся горечь утрат и ужасы нацистской оккупации.
Цель проекта – не только создание самих макетов, но и вовлечение подрастающего поколения в поисковую, исследовательскую и краеведческую работу.
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В могилевском музее имени Павла Масленикова стартовал большой проект в память жертв Великой Отечественной войны
В Могилеве дан старт программам к Году исторической памяти. Большой проект в память жертв Великой Отечественной войны открылся в музее имени Павла Масленикова. На...
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