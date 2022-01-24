|
Как правильно есть гречку, рассказала нутрициолог
Источник материала: ОНТ
Нутрициолог Юлия Половинская рассказала, как правильно употреблять гречку. По словам специалиста, более полезными свойствами обладает зеленый вид крупы. Слова эксперта
Половинская подчеркнула, что из-за отсутствия термообработки зеленая гречка полезнее обычной коричневой.
Нутрициолог добавила, что зеленая гречка легко усваивается, также она улучшает процессы пищеварения.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нутрициолог Юлия Половинская рассказала, как правильно употреблять гречку. По словам специалиста, более полезными свойствами обладает зеленый вид крупы. Слова...
|
Архив (Разное)