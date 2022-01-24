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Как правильно есть гречку, рассказала нутрициолог

24.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как правильно есть гречку, рассказала нутрициолог

Нутрициолог Юлия Половинская рассказала, как правильно употреблять гречку. По словам специалиста, более полезными свойствами обладает зеленый вид крупы. Слова эксперта передает РИА «Новости».

Половинская подчеркнула, что из-за отсутствия термообработки зеленая гречка полезнее обычной коричневой.

Нутрициолог добавила, что зеленая гречка легко усваивается, также она улучшает процессы пищеварения.

Фото: Pixabay

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Нутрициолог Юлия Половинская рассказала, как правильно употреблять гречку. По словам специалиста, более полезными свойствами обладает зеленый вид крупы. Слова...
 
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