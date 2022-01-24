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Завершен прием предложений и обращений граждан к поправкам в Конституцию

24.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Завершен прием предложений и обращений граждан к поправкам в Конституцию

К обновленному Основному закону Беларуси. Сбор откликов от граждан на сайте Национального центра правовой информации завершен. Поступило почти 9 тысяч мнений и предложений. 

Наибольшая часть посвящена второму разделу Конституции, который затрагивает личные права и свободы людей. Среди предложений – детализировать меры социальной политики. К примеру, прописать право каждого «на получение бесплатного высшего образования», «на качественное и бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения», а также «гарантии доступа к сети Интернет».

Андрей Мательский, директор Национального центра правовой информации Беларуси: «Эти предложения заслуживают внимания и имеют ценность для дальнейшего совершенствования нашего законодательства по многим отраслям, потому что, конечно, в Основном законе все эти предложения назвать невозможно. Люди заостряют внимание на необходимости поддержки изобретательства и рационализаторства, на необходимости определиться что такое гражданское общество на законодательном уровне».

Прием обращений от граждан завершен, но общественное обсуждение продолжается. Экспертные группы работают в трудовых коллективах. Ключевой день для принятия решения – быть ли такой версии Конституции – 27 февраля. В случае одобрения народом, предстоит еще большая работа. Привести все законодательство в соответствие с Конституцией. 

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К обновленному Основному закону Беларуси. Сбор откликов от граждан на сайте Национального центра правовой информации завершен. Поступило почти 9 тысяч мнений и...
 
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