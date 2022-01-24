|
Завершен прием предложений и обращений граждан к поправкам в Конституцию
Источник материала: ОНТ
К обновленному Основному закону Беларуси. Сбор откликов от граждан на сайте Национального центра правовой информации завершен. Поступило почти 9 тысяч мнений и предложений.
Наибольшая часть посвящена второму разделу Конституции, который затрагивает личные права и свободы людей. Среди предложений – детализировать меры социальной политики. К примеру, прописать право каждого «на получение бесплатного высшего образования», «на качественное и бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения», а также «гарантии доступа к сети Интернет».
Прием обращений от граждан завершен, но общественное обсуждение продолжается. Экспертные группы работают в трудовых коллективах. Ключевой день для принятия решения – быть ли такой версии Конституции – 27 февраля. В случае одобрения народом, предстоит еще большая работа. Привести все законодательство в соответствие с Конституцией.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К обновленному Основному закону Беларуси. Сбор откликов от граждан на сайте Национального центра правовой информации завершен. Поступило почти 9 тысяч мнений и...
|
Архив (Разное)