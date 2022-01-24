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В Петриковском районе большегруз сбил пешехода: мужчина погиб

24.01.2022 11:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе большегруз сбил пешехода, сообщили БЕЛТА в МВД.

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 23 января на дороге "Лясковичи-Копцевичи". 22-летний водитель МАЗа наехал на 58-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части. По данным МВД, мужчина скончался в машине скорой помощи.

Еще одна авария, в которой пострадал человек, произошла в воскресенье около часа ночи в Мозыре. По предварительной информации, 23-летний водитель "Форда" на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, не учел погодные условия, из-за чего не справился с управлением авто. Сначала он выехал на тротуар, затем машина врезалась в дерево, потом - в здание.

В Петриковском районе большегруз сбил пешехода: мужчина погиб
Фото МВД

В ДТП пострадал 19-летний пассажир авто, который не был пристегнут ремнем безопасности. Как уточнили в МВД, парня госпитализировали.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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22-летний водитель МАЗа наехал на 58-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части. По данным МВД, мужчина скончался в машине скорой помощи.
 
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