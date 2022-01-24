Жительница Сморгони получила 19 лет за убийство четырехмесячного сына

Источник материала: БелТА

24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вступил в законную силу приговор об убийстве с особой жестокостью матерью своего четырехмесячного сына. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Прокуратура Гродненской области поддержала в суде государственное обвинение в отношении 33-летней жительницы Сморгони. Женщина обвиняется в убийстве с особой жестокостью своего сына.

В день убийства она выпивала. Причем на спиртное потратила деньги из пособия по уходу за ребенком.

Мать рассказала, что ребенок плакал и мешал отдыхать. Это ее раздражало. Женщина била малыша, бросала на пол, а потом схватила за шею и стала трясти. От полученных телесных повреждений, в том числе закрытой черепно-мозговой травмы, ребенок умер.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда мать была признана виновной в убийстве с особой жестокостью заведомо малолетнего. Ей было назначено 19 лет лишения свободы.

"Обвиняемая и ее защитник обжаловали приговор. Они просили переквалифицировать действия обвиняемой на ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) УК и снизить срок наказания до минимального, предусмотренного санкцией статьи", - рассказали в генпрокуратуре.

По результатам изучения уголовного дела и доводов апелляционных жалоб прокурор - представитель Генеральной прокуратуры - высказал мнение о законности, обоснованности и справедливости приговора суда первой инстанции. В соответствии с мнением прокурора судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь оставила приговор без изменения, а апелляционные жалобы обвиняемой и защиты - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.-0-