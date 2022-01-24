Экспорт калия под угрозой, предприниматели в шоке от налогов. Новости недели в видеообзоре Myfin.by

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

00:27 Итоги торгов на БВФБ за неделю



Курсы валют на прошедшей неделе падали все, кроме доллара. Последний хоть немного, но все же вырос.

00:41 Белорусские IT-компании попали в американский топ разработчиков приложений

Пять белорусских IT-компаний попали в топ самых крупных и успешных разработчиков мобильных игр и приложений по версии американского аналитического агентства App Annie. В десятке самых популярных приложений стало приложение для женского здоровья Flo, которое в 2021 заняло 5 место по количеству глобальных загрузок и 6 место по расходам пользователей. Разработчик мобильных игр FreePlay вошел в десятку топовых игр по числу скачиваний в мире. Белорусская SayGames оказалась на 4 строчке в мире среди компаний с наибольшим числом установок.

В десятку лучших геймдев-студий с самыми быстрорастущими играми по пользовательским тратам попали Playtika и Playrix с центрами разработки в Минске

01:27 Новые налоги на ИП приведут к росту цен

На минувшей неделе эксперты обсуждали нововведения в налоговый кодекс и что в итоге будет с ИП и малым бизнесом. Ключевым новшеством в Налоговом кодексе стало увеличение налогов для индивидуальных предпринимателей. А еще через год единого налога для ИП не будет вовсе, его заменит подоходный. Причем подоходный налог в 2023-м вырастет с 16% до 18% для ИП. А ставки единого налога вырастут в 2-3 раза. Самозанятые будут платить налог 10% с 2023-го. Кроме всего прочего, в Беларуси в этом году вводят НДС 20% для иностранных интернет-магазинов.

Как отмечает эксперт BEROC Анастасия Лузгина, «насколько в связи с этим вырастут цены, точно определить невозможно».

Эксперт считает, что «На некоторые позиции цены вырастут, но значительного эффекта не ожидается. Ведь основная часть ИП, которая пострадает от нововведений в Налоговый кодекс, использует УСН, ставка которой поднялась с 5 до 6%, так что в этом году это повышение не окажет существенного влияния на инфляцию. Разве что цены на услуги в малых городах вырастут ощутимо».

02:41 Запрет транзита калия – это потери $2-3 млрд

Литовское правительство приняло решение заблокировать белорусский транзит калийных удобрений в литовские порты. Это сильно ударит по экономике. По расчетам академического директора BEROC Катерины Борнуковой Беларусь может лишится примерно $2-3 млрд валютных поступлений из-за запрета транзита, а настроить новые маршруты поставок даже в течение этого года будет проблематично. Причем потери пойдут волной не только по химической промышленности, но и всем связанным с нею подрядчикам: пострадают БелЖД, оптовая торговля, логистические компании и другие сектора экономики.

В целом мы можем лишится примерно 1-2% роста ВВП в этом году.

Более проблемным станет вопрос поддержки самого Беларуськалия. Это предприятия фактически формирует целый регион, который от него финансово зависит. Теперь придется решать вопрос поддержки занятости, зарплат, социальных выплат, сохранения производственных мощностей и выпуска продукции. Все это потребует серьезных денежных вливаний. Здесь пригодятся 900 млн рублей, которые заложены в бюджет на преодоление последствий санкций.

03:52 Белтелеком станет мобильным оператором



«Белтелекому» на прошлой неделе разрешили стать сотовым оператором. Министерство связи и информатизации внесло изменения в лицензию в области связи, выданную компании. Как отметили в министерстве, услуги мобильной связи четвертого поколения «Белтелеком» будет развивать в рамках заключенного договора с инфраструктурным оператором сети LTE.

04:16 Итоги недели на рынке криптовалют



На рынке криптовалют неделя оказалась сравнима с черным вторником биржевого обвала 1929 года, с которого началась Великая депрессия. Биткоин всего за одни пятничные торги потерял около $4800, а его цена опустилась ниже 40 тысяч долларов. Это минимум с майского падения прошлого года, тогда, напомним, биткоин дешевел до $35 тысяч.

Эксперты связывают падение с рядом новостных событий. В четверг, 20 января Банк России выпустил для общественных обсуждений доклад, в котором предложил ввести на территории России запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций. Регулятор также считает необходимым запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения россиян в криптовалюту на зарубежных торговых платформах. Кроме того, в тот же день одна из крупнейших бирж Crypto.com подтвердила взлом и утечку данных 400 пользовательских учётных записей. Общая сумма потерь клиентов превысила $15 млн.

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>