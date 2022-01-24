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В Лиде педофил надругался над семилетней дочкой своей сожительницы

24.01.2022 12:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде от действий педофила пострадала семилетняя девочка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Поздним вечером 21 января в оперативно-дежурную службу Лидского райотдела милиции поступило сообщение из медучреждения о том, что для оказания помощи к ним доставлена семилетняя девочка. По предварительной информации, девочка подверглась сексуальному и физическому насилию со стороны сожителя ее матери.

Выяснилось, что 25-летний мужчина забрал ребенка из сада, привел домой и надругался. Мать в это время находилась на работе.

"Подозреваемый задержан и сознается в содеянном. В момент совершения противоправных действий он находился в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек ранее неоднократно судим", - рассказали в милиции.

Также установлено, что он вел активную переписку в экстремистских интернет-сообществах и призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Против него возбуждено несколько уголовных дел.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Поздним вечером 21 января в оперативно-дежурную службу Лидского райотдела милиции поступило сообщение из медучреждения о том, что для оказания помощи к ним...
 
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