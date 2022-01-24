Пьяного водителя фуры задержали рядом с литовской границей

Источник материала: БелТА

24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяного водителя фуры задержали на подъезде к белорусско-литовской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Грузовой "ДАФ" с ночи находился в очереди к пункту пропуска "Привалка". В течение дня водитель выпил бутылку водки.

Вскоре его для проверки документов остановили сотрудники ГАИ. Состояние водителя вызвало вопросы. Медосвидетельствование подтвердило подозрение - 2,2 промилле алкоголя.

Сейчас дальнобойщику грозит внушительный штраф в 200 базовых величин и лишение водительских прав сроком на 5 лет.-0-