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Пьяного водителя фуры задержали рядом с литовской границей

24.01.2022 12:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяного водителя фуры задержали на подъезде к белорусско-литовской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Грузовой "ДАФ" с ночи находился в очереди к пункту пропуска "Привалка". В течение дня водитель выпил бутылку водки.

Вскоре его для проверки документов остановили сотрудники ГАИ. Состояние водителя вызвало вопросы. Медосвидетельствование подтвердило подозрение - 2,2 промилле алкоголя.

Сейчас дальнобойщику грозит внушительный штраф в 200 базовых величин и лишение водительских прав сроком на 5 лет.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Грузовой "ДАФ" с ночи находился в очереди к пункту пропуска "Привалка". В течение дня водитель выпил бутылку водки.
 
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