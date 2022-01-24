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Житель Лельчиц под разными предлогами обманул людей на Br30 тыс.

24.01.2022 12:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Лельчиц под разными предлогами обманул людей более чем на Br30 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Жители Лельчицкого района с декабря 2021 года стали обращаться в РОВД, сообщая, что 30-летний местный житель под предлогом приобретения завладел собранными ими в лесу ягодами. Они рассказывали, что нигде не работающий мужчина скупал собранную ими клюкву прямо возле леса. Встречал ягодников на микроавтобусе, который брал у знакомого. В дальнейшем планировал продавать ягоды крупным заготовителям. Когда заработал доверие у сборщиков, стал брать ягоды в долг, обещая рассчитаться после перепродажи, но так и не рассчитался. Известно о незаконном присвоении свыше 830 кг клюквы более чем на Br5,6 тыс.

Также мужчина оказался причастным к обману двух жителей Лельчицкого района, которым представился торговцем древесины. Обещал им привезти товар на общую сумму свыше Br11 тыс., однако договоренности не выполнил.

В прошлом году обманул и жителей других регионов республики. К примеру, по схеме с продажей древесины обманул представителей Лидского района Гродненской области. Сумма ущерба составила порядка Br15 тыс.

Подозреваемый арестован. Возбуждены уголовные дела по фактам мошеннических действий. Устанавливаются другие эпизоды.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Жители Лельчицкого района с декабря 2021 года стали обращаться в РОВД, сообщая, что 30-летний местный житель под предлогом приобретения завладел собранными ими в лесу...
 
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