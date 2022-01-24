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Борьба с преступностью, ситуация в АПК и факты геноцида. Лукашенко принял с докладом генерального прокурора
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января принял с докладом генерального прокурора Андрея Шведа. Об этом
В начале встречи Главой государства был обозначен ряд тем. Это результаты работы правоохранителей в целом, показатели криминогенной обстановки и расследование уголовных дел по экстремистской деятельности. Отдельно Президент интересовался работой прокуратуры по фактам геноцида белорусского народа.
Александр Лукашенко в очередной раз также актуализировал задачи в направлении борьбы с коррупцией.
Еще одной темой стала ситуация в агропромышленном комплексе – в частности, падеж скота. Правоохранительным органам давались поручения пресечь негативные факты, и Президент потребовал доклад об актуальной обстановке.
Касательно работы по вскрытию геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны, Президент подчеркнул: это направление нашло поддержку граждан, оно широко освещается.
Глава государства поинтересовался, на каком этапе находится эта работа.
Органам прокуратуры было поручено обращать больше внимания на вопросы борьбы с коррупцией.
АПК – еще одна сфера, в отношении которой давались поручения.
Андрей Швед доложил: количество зарегистрированных преступлений по итогам прошлого года снизилось на 8%. Количество изнасилований снизилось на 4,8%, убийств на 5%.
Фото: БЕЛТА
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Борьба с преступностью, ситуация в АПК и факты геноцида. Лукашенко принял с докладом генерального прокурора
Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января принял с докладом генерального прокурора Андрея Шведа. Об этом информирует БЕЛТА. В начале встречи Главой...
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