Борьба с преступностью, ситуация в АПК и факты геноцида. Лукашенко принял с докладом генерального прокурора

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января принял с докладом генерального прокурора Андрея Шведа. Об этом информирует БЕЛТА.

В начале встречи Главой государства был обозначен ряд тем. Это результаты работы правоохранителей в целом, показатели криминогенной обстановки и расследование уголовных дел по экстремистской деятельности. Отдельно Президент интересовался работой прокуратуры по фактам геноцида белорусского народа.

Александр Лукашенко в очередной раз также актуализировал задачи в направлении борьбы с коррупцией.

Еще одной темой стала ситуация в агропромышленном комплексе – в частности, падеж скота. Правоохранительным органам давались поручения пресечь негативные факты, и Президент потребовал доклад об актуальной обстановке.

Касательно работы по вскрытию геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны, Президент подчеркнул: это направление нашло поддержку граждан, оно широко освещается.

Глава государства поинтересовался, на каком этапе находится эта работа.

Органам прокуратуры было поручено обращать больше внимания на вопросы борьбы с коррупцией.

АПК – еще одна сфера, в отношении которой давались поручения.

Андрей Швед доложил: количество зарегистрированных преступлений по итогам прошлого года снизилось на 8%. Количество изнасилований снизилось на 4,8%, убийств на 5%.

Фото: БЕЛТА

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