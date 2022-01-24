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Испанцы проиграли норвежцам на чемпионате Европы по гандболу

24.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Испанцы проиграли норвежцам на чемпионате Европы по гандболу

На чемпионате Европы по гандболу продолжается групповая стадия — сыграны еще три матча.

Действующие чемпионы испанцы уступили одним из фаворитов турнира норвежцам со счетом 23:27. Благодаря этой победе сборная Норвегии вышла на первое место во второй группе.  

Сборная Германии также с разницей в четыре мяча уступила Швеции — 25:21. Команды России и Польши сыграли вничью — 29:29.  Сегодня в программе также три матча — на площадку выйдут команды из первой группы. 

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На чемпионате Европы по гандболу продолжается групповая стадия — сыграны еще три матча. Действующие чемпионы испанцы уступили одним из фаворитов турнира...
 
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