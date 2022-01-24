Испанцы проиграли норвежцам на чемпионате Европы по гандболу

Источник материала: ОНТ

На чемпионате Европы по гандболу продолжается групповая стадия — сыграны еще три матча.

Действующие чемпионы испанцы уступили одним из фаворитов турнира норвежцам со счетом 23:27. Благодаря этой победе сборная Норвегии вышла на первое место во второй группе.

Сборная Германии также с разницей в четыре мяча уступила Швеции — 25:21. Команды России и Польши сыграли вничью — 29:29. Сегодня в программе также три матча — на площадку выйдут команды из первой группы.

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