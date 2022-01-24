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Четыре новые специальности появились в белорусских вузах. Рассказываем, какие

24.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Четыре новые специальности появились в белорусских вузах. Рассказываем, какие

В минувшем году в белорусских вузах появились четыре новые специальности. В БГУ это «Регионоведение» и «Экономическая безопасность». А в Белорусской государственной академии авиации впервые начали готовить пилотов по специальности «Лётная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации». В БНТУ появился «Промышленный дизайн». В году нынешнем Белорусский государственный университет будет принимать студентов еще на две новые специальности. 

Одна из специальностей, которая откроется на факультете географии и геоинформатики, отлично подойдет тем, кто мечтает работать в туристической отрасли. Она называется «Геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность». Из-за пандемии набирает популярность не международный, а внутренний туризм. И люди все больше хотят знакомиться и путешествовать по местам родной Беларуси. Поэтому сейчас особенно необходимы специалисты, которые смогут разработать и предложить жителям нашей страны новые познавательные маршруты. 

Помимо классических географических дисциплин, студенты будут изучать цифровые технологии в туризме, интернет-обеспечение туристического бизнеса, онлайн-ресурсы в туризме, экскурсионную деятельность в Беларуси, экономику, маркетинг, рекламу и другие дисциплины. После получения образования выпускники смогут работать в Министерстве спорта и туризма Беларуси и туристических компаниях. 

Вторая специальность, которая откроется в БГУ в этом учебном году, – «Биоинженерия и биоинформатика. Появление этого направления – гордость для университета. Аналогов этой специальности у нас в стране нет. 

Контантин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ: «Биотехнологии – это будущее, причем биотехнологии в современном мире – это сразу два аспекта. Это, во-первых, привлечение технологических моментов, используемых в организмах, в том числе и в нас, так и перенесение некоторых биологических объектов в область технологий, к которым мы еще не привыкли. Например, технологии электронного носа, электронного языка, это всё современные технологии биоинженерии, сенсорика». 

Выпускники специальности получат профессию биоинженер-биоинформатик. Они смогут работать в научно-практических центрах, производственных биотехнологических компаниях, предприятиях, связанных с медициной, биодиагностикой, фармацевтикой, сельским хозяйством, озеленением, природоохранной деятельностью, IT-компаниях, связанных с биоинформатикой и биоинженерией. 

Наборы на специальности будут как на бюджетную, так и на платную формы обучения. Учиться на дневном отделении предстоит 4 года, на заочном – 5 лет. Новые профессии и рабочие места создаются для того, чтобы каждый выпускник мог найти себя в любимом деле и работать на развитие того или иного направления в своей стране. 

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В минувшем году в белорусских вузах появились четыре новые специальности. В БГУ это «Регионоведение» и «Экономическая безопасность». А в Белорусской...
 
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