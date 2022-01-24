﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Антхольце завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону

24.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Антхольце завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону

В Антхольце завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. Он стал последним перед Олимпиадой в Пекине.

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в последний день соревнований выиграла серебро в гонке с массовым стартом. От первого места, которое в итоге заняла итальянка Доротея Вирер, Алимбеква отстала меньше, чем на четыре секунды. Анна Сола в этой дисциплине стала лишь 30-й. Сейчас в общем зачете Кубка мира Алимбекова занимает второе место, уступая норвежке Марте Ройселанд. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Антхольце завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. Он стал последним перед Олимпиадой в Пекине. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в последний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяного водителя фуры задержали рядом с литовской границей
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by