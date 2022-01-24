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В Антхольце завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону
Источник материала: ОНТ
В Антхольце завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. Он стал последним перед Олимпиадой в Пекине.
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в последний день соревнований выиграла серебро в гонке с массовым стартом. От первого места, которое в итоге заняла итальянка Доротея Вирер, Алимбеква отстала меньше, чем на четыре секунды. Анна Сола в этой дисциплине стала лишь 30-й. Сейчас в общем зачете Кубка мира Алимбекова занимает второе место, уступая норвежке Марте Ройселанд.
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В Антхольце завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. Он стал последним перед Олимпиадой в Пекине. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в последний...
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