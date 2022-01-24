Лукашенко жестко ответил Зенону Позняку: «Где ты был в 2020-м, когда нас вот-вот готовы были оккупировать?»

Источник материала: ОНТ

Действующая власть никогда не допустит оккупации нашей страны. Об этом 24 января при утверждении решения по охране государственной границы в 2022 году заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Слова Главы государства передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, что оппозиционные СМИ неустанно муссируют тему совместных учений Беларуси и России. В частности, подсчитывается, сколько в нашу страну прибудет российских военнослужащих. Причем, эти издания называют учения «планом оккупации». Например, с подобной формулировкой выступил Зенон Позняк, заявивший, что в Беларусь из России на сотнях вагонов военной техники прибудут 100 тысяч солдат.

В то же время Президент отметил попытки Зенона Позняка спекулировать на теме белорусско-российских учений и интерпретировать факты по-своему.

Белорусский лидер задал вопрос, где же был говорящий об оккупации Позняк во время событий 2020 года.

Президент напомнил: Беларусь и Россия о планах на совместное учение объявили давно. Для армий обеих стран это регулярные мероприятия.

Фото: БЕЛТА

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