Источник материала: ОНТ

Еще один милитаристский шаг. США хотят разместить войска в странах Балтии и Восточной Европы.

Рассматривается переброска не только сухопутных войск, но также авиации и флота. Речь может идти о тысячах и даже десятках тысяч солдат и военной техники. Решение будет принято в течение недели. Пентагон уже в открытую предлагает Байдену варианты переброски военных. Штаты продолжают усиливать напряженность в нашем регионе. По мнению политологов, это специально делается перед референдумом. Вполне вероятно, что коллективный Запад предпримет очередные провокационные действия для дестабилизации ситуации в нашей стране.

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