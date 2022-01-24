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США хотят разместить войска в странах Балтии и Восточной Европы
Источник материала: ОНТ
Еще один милитаристский шаг. США хотят разместить войска в странах Балтии и Восточной Европы.
Рассматривается переброска не только сухопутных войск, но также авиации и флота. Речь может идти о тысячах и даже десятках тысяч солдат и военной техники. Решение будет принято в течение недели. Пентагон уже в открытую предлагает Байдену варианты переброски военных. Штаты продолжают усиливать напряженность в нашем регионе. По мнению политологов, это специально делается перед референдумом. Вполне вероятно, что коллективный Запад предпримет очередные провокационные действия для дестабилизации ситуации в нашей стране.
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Еще один милитаристский шаг. США хотят разместить войска в странах Балтии и Восточной Европы. Рассматривается переброска не только сухопутных войск, но также...
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