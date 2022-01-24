﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

США хотят разместить войска в странах Балтии и Восточной Европы

24.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

США хотят разместить войска в странах Балтии и Восточной Европы

Еще один милитаристский шаг. США хотят разместить войска в странах Балтии и Восточной Европы.

Рассматривается переброска не только сухопутных войск, но также авиации и флота. Речь может идти о тысячах и даже десятках тысяч солдат и военной техники. Решение будет принято в течение недели. Пентагон уже в открытую предлагает Байдену варианты переброски военных. Штаты продолжают усиливать напряженность в нашем регионе. По мнению политологов, это специально делается перед референдумом. Вполне вероятно, что коллективный Запад предпримет очередные провокационные действия для дестабилизации ситуации в нашей стране. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один милитаристский шаг. США хотят разместить войска в странах Балтии и Восточной Европы. Рассматривается переброска не только сухопутных войск, но также...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяного водителя фуры задержали рядом с литовской границей
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by