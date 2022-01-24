Лукашенко – в ответ на угрозы Госдепа США в адрес Беларуси: Нам придется защищать рубежи нашей страны так, как положено

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко ответил на угрозы представителей Госдепа США в адрес нашей страны. Соответствующие заявления Президент озвучил при утверждении решения по охране государственной границы Республики Беларусь органами пограничной службы в 2022 году, пишет БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА





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