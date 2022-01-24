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Лукашенко – в ответ на угрозы Госдепа США в адрес Беларуси: Нам придется защищать рубежи нашей страны так, как положено
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко ответил на угрозы представителей Госдепа США в адрес нашей страны. Соответствующие заявления Президент озвучил
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко – в ответ на угрозы Госдепа США в адрес Беларуси: Нам придется защищать рубежи нашей страны так, как положено
Александр Лукашенко ответил на угрозы представителей Госдепа США в адрес нашей страны. Соответствующие заявления Президент озвучил при утверждении решения по...
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