Тысячи людей выходят на центральные улицы городов Европы и США, чтобы отменить обязательную вакцинацию и антиковидные ограничения

Источник материала: ОНТ

Очередная волна протестов в Европе и США, проблема все та же – обязательная вакцинация. Тысячи людей выходят на центральные улицы, чтобы выразить свою позицию против принуждения.

В Вашингтоне демонстранты призывают к отставке президента. В столице Бельгии против антиковидных мер выступили около 50 тысяч человек, причем не только местные, многие приехали специально из Франции и Германии. Правоохранители разгоняли манифестантов водометами и слезоточивым газом.

Во Франции тоже неспокойно, народ возмущён введением новых правил. С сегодняшнего дня в стране – вакцинный пропуск вместо санитарного. Теперь рестораны, кинотеатры, салоны красоты и даже библиотеки могут посещать лишь те, кто прошёл полный курс вакцинации.

В Швеции подобные правила уже действуют. Это не устраивает население, которое также выходят на массовые протесты.

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