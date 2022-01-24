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Тысячи людей выходят на центральные улицы городов Европы и США, чтобы отменить обязательную вакцинацию и антиковидные ограничения

24.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тысячи людей выходят на центральные улицы городов Европы и США, чтобы отменить обязательную вакцинацию и антиковидные ограничения

Очередная волна протестов в Европе и США, проблема все та же – обязательная вакцинация. Тысячи людей выходят на центральные улицы, чтобы выразить свою позицию против принуждения. 

В Вашингтоне демонстранты призывают к отставке президента. В столице Бельгии против антиковидных мер выступили около 50 тысяч человек, причем не только местные, многие приехали специально из Франции и Германии. Правоохранители разгоняли манифестантов водометами и слезоточивым газом.

Во Франции тоже неспокойно, народ возмущён введением новых правил. С сегодняшнего дня в стране – вакцинный пропуск вместо санитарного. Теперь рестораны, кинотеатры, салоны красоты и даже библиотеки могут посещать лишь те, кто прошёл полный курс вакцинации. 

В Швеции подобные правила уже действуют. Это не устраивает население, которое также выходят на массовые протесты.

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Очередная волна протестов в Европе и США, проблема все та же – обязательная вакцинация. Тысячи людей выходят на центральные улицы, чтобы выразить свою позицию...
 
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