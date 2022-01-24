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Лукашенко заявил об усложнении обстановки на южных границах Беларуси
Источник материала: ОНТ
Обстановка на южных границах нашей страны все время усложняется. Об этом 24 января при утверждении решения по охране государственной границы в 2022 году заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Слова Главы государства
Президент подчеркнул, что в 2021 году из-за концентрации войск сопредельных стран вдоль белорусских границ и наплыва беженцев пограничники были более бдительными, они участвовали в разведывательных мероприятиях вместе с сотрудниками Комитета госбезопасности и военнослужащими Вооруженных Сил.
Фото: ГПК Беларуси
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Обстановка на южных границах нашей страны все время усложняется. Об этом 24 января при утверждении решения по охране государственной границы в 2022 году заявил...
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