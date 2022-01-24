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Лукашенко заявил об усложнении обстановки на южных границах Беларуси

24.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко заявил об усложнении обстановки на южных границах Беларуси

Обстановка на южных границах нашей страны все время усложняется. Об этом 24 января при утверждении решения по охране государственной границы в 2022 году заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Слова Главы государства передает БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что в 2021 году из-за концентрации войск сопредельных стран вдоль белорусских границ и наплыва беженцев пограничники были более бдительными, они участвовали в разведывательных мероприятиях вместе с сотрудниками Комитета госбезопасности и военнослужащими Вооруженных Сил.

Фото: ГПК Беларуси

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Обстановка на южных границах нашей страны все время усложняется. Об этом 24 января при утверждении решения по охране государственной границы в 2022 году заявил...
 
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