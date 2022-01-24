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Завершилось выдвижение в территориальные комиссии, которые будут работать на референдуме

24.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Завершилось выдвижение в территориальные комиссии, которые будут работать на референдуме

В Беларуси завершилось выдвижение в территориальные комиссии, которые будут работать на референдуме по Конституции.

Сформировать состав комиссий должны до конца завтрашнего дня. А не позднее 1 февраля будут образованы участки для голосования, до 6-го утвердят составы участковых комиссий. Избирательных бюллетеней напечатают более 7 миллионов, из них 4% – про запас, на случай, если бюллетени будут испорчены. Напомню, Референдум по изменениям в Конституцию намечен на 27 февраля. 

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В Беларуси завершилось выдвижение в территориальные комиссии, которые будут работать на референдуме по Конституции. Сформировать состав комиссий должны до конца...
 
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