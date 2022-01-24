|
Завершилось выдвижение в территориальные комиссии, которые будут работать на референдуме
Источник материала: ОНТ
В Беларуси завершилось выдвижение в территориальные комиссии, которые будут работать на референдуме по Конституции.
Сформировать состав комиссий должны до конца завтрашнего дня. А не позднее 1 февраля будут образованы участки для голосования, до 6-го утвердят составы участковых комиссий. Избирательных бюллетеней напечатают более 7 миллионов, из них 4% – про запас, на случай, если бюллетени будут испорчены. Напомню, Референдум по изменениям в Конституцию намечен на 27 февраля.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси завершилось выдвижение в территориальные комиссии, которые будут работать на референдуме по Конституции. Сформировать состав комиссий должны до конца...
|
Архив (Разное)