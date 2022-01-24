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Лукашенко: впервые за четверть века пограничники были проверены на настоящей мужской работе, оказались на острие

24.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: впервые за четверть века пограничники были проверены на настоящей мужской работе, оказались на острие

В 2021 году пограничные войска впервые за четверть века оказались на острие, были проверены на настоящей мужской работе и не подвели. Об этом 24 января при утверждении решения на охрану Государственной границы в 2022 году заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Слова Главы государства передает БЕЛТА.

Президент выразил белорусским пограничникам благодарность. Александр Лукашенко отметил, что они находятся на боевом посту круглые сутки и готовы реагировать на возникающие угрозы оперативно.

В Госпогранкомитете отметили, что на рубежах Беларуси сохранились вызовы безопасности, связанные с незаконной миграцией, милитаризацией соседних государств, попытками радикалов проникнуть в страну. Так, с августа 2021 года вблизи белорусских границ сосредоточена группировка силовых ведомств Украины и стран ЕС общей численностью порядка 32 тысяч человек. Вдоль границы ведется разведка, активно применяется авиация, продолжается строительство стационарных инженерных заграждений.

Органами погранслужбы продолжается работа по совершенствованию инфраструктуры приграничной территории и границы. Десятки километров новых рубежей охраны с постами, пограничными дорогами и контрольно-следовой полосой возведены на прибалтийском направлении. Модернизирована и заменена и часть сигнализационных комплексов на белорусско-польском участке. На украинском направлении проведен наибольший объем работ. Здесь оборудованы новые рубежи охраны, начата эксплуатация сигнализационных комплексов, установлены посты наблюдения для дистанционного контроля местности.

Фото: ГПК Беларуси / БЕЛТА

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В 2021 году пограничные войска впервые за четверть века оказались на острие, были проверены на настоящей мужской работе и не подвели. Об этом 24 января при утверждении...
 
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