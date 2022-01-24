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Как освежить классический наряд? Беспроигрышные варианты – берите на заметку!

24.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как освежить классический наряд? Беспроигрышные варианты – берите на заметку!

Можно скупить всю модную одежду сезона, но так и не научиться одеваться стильно. А ведь для того, чтобы развить вкус, достаточно усвоить несколько простых правил.

Например, освежить классический образ можно парой трендовых деталей. Образ с костюмом помогут разбавить грубые ботинки или яркая блузка – они вдохнут новую жизнь в строгие формы.


Если вам кажется, что вашему гардеробу не хватает разнообразия, вдохновляйтесь образом своего мужчины. Можете даже позаимствовать у него несколько универсальных вещей, ну или просто присмотреть для себя что-то в мужском стиле. Обыгрывайте маскулинные комплекты женственными деталями, чтобы добиться большего контраста.

Многие женщины делят вещи на базовые, то есть скучные и невзрачные, и праздничные — яркие, смелые и необычные. И для того, чтобы носить вторые, повод вообще не нужен. Тем более, что и они вполне гармонично могут вписаться в повседневный гардероб. Чтобы слегка приглушить яркость, дополняйте наряд нейтральным цветом, и тогда образ будет достаточно спокойным для будней.

 

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Можно скупить всю модную одежду сезона, но так и не научиться одеваться стильно. А ведь для того, чтобы развить вкус, достаточно усвоить несколько простых правил....
 
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