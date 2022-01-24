﻿ Два городских автобуса столкнулись в Бресте. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Два городских автобуса столкнулись в Бресте

24.01.2022 13:21 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на маршруте столкнулись два городских автобуса, сообщила БЕЛТА начальник отделения информации и общественных связей УВД Наталия Милюкова.

Дорожный инцидент произошел сегодня около 6.30 на бульваре Космонавтов. По предварительной информации, 37-летний водитель автобуса, заезжая на остановочный пункт, не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся со стоящим там другим автобусом.

На момент ДТП в салоне транспортных средств пассажиров не было. Машины получили механические повреждения.

В УВД напоминают водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге: строго соблюдать правила дорожного движения, требования дорожных знаков, безопасную дистанцию и боковой интервал. "Максимальная собранность, концентрация внимания и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безаварийной езды", - отметили в милиции.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На момент ДТП в салоне транспортных средств пассажиров не было. Машины получили механические повреждения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Валюты пошли в рост курсы валют на 24 января 2022
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by