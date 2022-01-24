Два городских автобуса столкнулись в Бресте

Источник материала: БелТА

24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на маршруте столкнулись два городских автобуса, сообщила БЕЛТА начальник отделения информации и общественных связей УВД Наталия Милюкова.

Дорожный инцидент произошел сегодня около 6.30 на бульваре Космонавтов. По предварительной информации, 37-летний водитель автобуса, заезжая на остановочный пункт, не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся со стоящим там другим автобусом.

На момент ДТП в салоне транспортных средств пассажиров не было. Машины получили механические повреждения.

В УВД напоминают водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге: строго соблюдать правила дорожного движения, требования дорожных знаков, безопасную дистанцию и боковой интервал. "Максимальная собранность, концентрация внимания и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безаварийной езды", - отметили в милиции.-0-