Валюты пошли в рост курсы валют на 24 января 2022

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0162 рубля до 2.5914,
что составило 0.63%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.076 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.0113 (0.39%), на 24 января 2022 курс составил 2.93. По итогам месяца
евро вырос на 0.0789 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.016 рублей (0.48%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0922 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
95 812 700
17 184 400
41 664 700
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.523 – 2.593 рублей, курс продажи доллара 2.595 – 2.64.
Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.934 рублей, купить – 2.935 – 2.99.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=78.125 (стоимость 1 доллара равна 78.125 российских рублей),