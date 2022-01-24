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Валюты пошли в рост курсы валют на 24 января 2022

24.01.2022 13:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0162 рубля до 2.5914, что составило 0.63%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.076 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0113 (0.39%), на 24 января 2022 курс составил 2.93. По итогам месяца евро вырос на 0.0789 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.016 рублей (0.48%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0922 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
95 812 700 17 184 400 41 664 700

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.523 – 2.593 рублей, курс продажи доллара 2.595 – 2.64. Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.934 рублей, купить – 2.935 – 2.99.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=78.125 (стоимость 1 доллара равна 78.125 российских рублей),
  • EUR/USD=1.134 (1 евро стоит 1.134 доллар),
  • EUR/RUB=88.4956 (88.4956 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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24 января 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.5914, курс евро 2.93, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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