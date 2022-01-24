Источник материала: БелТА

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"23 января в 19.05 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Глиницкий Мозырского района Гомельской области. При тушении обнаружен погибший человек", - рассказали в пресс-службе.

Личность погибшего, причины пожара и гибели устанавливаются.-0-