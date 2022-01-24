Курсы валют на 25.01.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5914 0.0162 1 USD Евро 2.93 0.0113 1 EUR Российский рубль 3.3434 -0.0160 100 RUB Гривна 9.136 0.0363 100 UAH Тенге 5.9381 0.0330 1000 KZT Юань 4.0966 0.0352 10 CNY

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