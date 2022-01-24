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Что изменится в белорусской системе образования? Рассказываем
Источник материала: ОНТ
В минувшем году Президент провел совещание по законодательному совершенствованию системы образования. Обсуждали новую редакцию кодекса и другие изменения. Что поменяется в ближайшем будущем? Ответы – в сюжете «Нашего утра».
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В минувшем году Президент провел совещание по законодательному совершенствованию системы образования. Обсуждали новую редакцию кодекса и другие изменения. Что...
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