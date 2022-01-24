В США во время хоккейного матча болельщики выбросили на лед около 45 тысяч игрушек (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Американские болельщики установили новый рекорд. Во время хоккейного матча на лед выбросили более 45 тысяч мягких игрушек!

Игра в штате Пенсильвания вызвала бурю позитивных эмоций. Игрушки посыпались с трибун после первого гола хозяев. Открытие счета праздновали почти 40 минут. Плюшевой традиции больше четверки века. После матча игрушки отправляют в благотворительные организации и детские больницы.

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