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В США во время хоккейного матча болельщики выбросили на лед около 45 тысяч игрушек (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Американские болельщики установили новый рекорд. Во время хоккейного матча на лед выбросили более 45 тысяч мягких игрушек!
Игра в штате Пенсильвания вызвала бурю позитивных эмоций. Игрушки посыпались с трибун после первого гола хозяев. Открытие счета праздновали почти 40 минут. Плюшевой традиции больше четверки века. После матча игрушки отправляют в благотворительные организации и детские больницы.
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Американские болельщики установили новый рекорд. Во время хоккейного матча на лед выбросили более 45 тысяч мягких игрушек! Игра в штате Пенсильвания вызвала бурю...
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