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В США во время хоккейного матча болельщики выбросили на лед около 45 тысяч игрушек (ВИДЕО)

24.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Американские болельщики установили новый рекорд. Во время хоккейного матча на лед выбросили более 45 тысяч мягких игрушек! 

Игра в штате Пенсильвания вызвала бурю позитивных эмоций. Игрушки посыпались с трибун после первого гола хозяев. Открытие счета праздновали почти 40 минут. Плюшевой традиции больше четверки века. После матча игрушки отправляют в благотворительные организации и детские больницы.

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Американские болельщики установили новый рекорд. Во время хоккейного матча на лед выбросили более 45 тысяч мягких игрушек!  Игра в штате Пенсильвания вызвала бурю...
 
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