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СМИ: при стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли не менее четырех человек

24.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: при стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли не менее четырех человек

На домашней вечеринке в Инглвуде (Калифорния, США) в результате стрельбы погибли как минимум четыре человека, еще один был ранен. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на CBS.

По сведениям источника, стрельба произошла утром 23 января. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценили как критическое.

Полиция начала расследование инцидента. По предварительной информации, стрельбу открыли несколько человек.

Фото: Pixabay

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На домашней вечеринке в Инглвуде (Калифорния, США) в результате стрельбы погибли как минимум четыре человека, еще один был ранен. Об этом информирует ТАСС со...
 
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