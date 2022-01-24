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Арина Соболенко сыграет с Кайей Канепи из Эстонии на Открытом чемпионате Австралии

24.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко сыграет с Кайей Канепи из Эстонии на Открытом чемпионате Австралии

Арина Соболенко сегодня проведет матч 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Соперницей белоруски за выход в четвертьфинал станет 115-я ракетка мира Кайя Канепи из Эстонии. Теннисистки в своей карьере встречались лишь один раз: в Мельбурне год назад Канепи победила со счетом 2:1. Победительница в 1/4-й финала встретится с румынкой Сороной Кырстей или полькой Игой Свентек. 

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Арина Соболенко сегодня проведет матч 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Соперницей белоруски за выход в четвертьфинал станет 115-я ракетка мира...
 
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